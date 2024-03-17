Без света, воды и тепла остались жители белгородского посёлка после ночной атаки ВСУ

Отметим, что утро в Белгороде тоже началось с атак ВСУ: регион атаковали 12 снарядами из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган», была объявлена ракетная опасность. Предварительно сообщалось, что пострадали частный и многоквартирный дома. По официальной информации, повреждений оказалось больше. Погибла 16-летняя девушка, её отец пострадал.