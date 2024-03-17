Без света, воды и тепла остались жители белгородского посёлка после ночной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Ранним утром ВСУ атаковали Белгородский район. С четырёх БПЛА на посёлок Октябрьский сбросили взрывные устройства.
По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет, однако были зафиксированы разрушения. Повреждены линии электро- и газоснабжения. Жители населённого пункта сообщали об отсутствии света с трёх часов ночи.
Глава Белгородского района Анна Куташова уточнила последствия после обстрела. Так, аварийная бригада уже проводит работу по запуску котельных для обеспечения жителей теплоснабжением. Другая бригада работает над восстановлением электроснабжения.
В результате ночной атаки жители посёлка также остались без воды. Специалисты приступили к ликвидации последствий, организован подвоз воды.
Отметим, что утро в Белгороде тоже началось с атак ВСУ: регион атаковали 12 снарядами из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган», была объявлена ракетная опасность. Предварительно сообщалось, что пострадали частный и многоквартирный дома. По официальной информации, повреждений оказалось больше. Погибла 16-летняя девушка, её отец пострадал.