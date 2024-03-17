Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Из-за ночной атаки ВСУ некоторые белгородцы остались без света, воды и тепла

Без света, воды и тепла остались жители белгородского посёлка после ночной атаки ВСУ

17 марта 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney

Из-за ночной атаки ВСУ некоторые белгородцы остались без света, воды и тепла

О ночной атаке сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: в посёлке Октябрьский четыре БПЛА сбросили взрывные устройства. Около девяти утра глава муниципалитета уточнила, что жители остаются без отопления, воды и электричества. Аварийные бригады работают на месте.
Сюжет
Обстрел

Ранним утром ВСУ атаковали Белгородский район. С четырёх БПЛА на посёлок Октябрьский сбросили взрывные устройства.

По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет, однако были зафиксированы разрушения. Повреждены линии электро- и газоснабжения. Жители населённого пункта сообщали об отсутствии света с трёх часов ночи.

Глава Белгородского района Анна Куташова уточнила последствия после обстрела. Так, аварийная бригада уже проводит работу по запуску котельных для обеспечения жителей теплоснабжением. Другая бригада работает над восстановлением электроснабжения.

В результате ночной атаки жители посёлка также остались без воды. Специалисты приступили к ликвидации последствий, организован подвоз воды.

Отметим, что утро в Белгороде тоже началось с атак ВСУ: регион атаковали 12 снарядами из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган», была объявлена ракетная опасность. Предварительно сообщалось, что пострадали частный и многоквартирный дома. По официальной информации, повреждений оказалось больше. Погибла 16-летняя девушка, её отец пострадал.

Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
Узнать подробнее
Читайте также:
Уничтожено 12 снарядов: утром Белгородскую область атаковали «вампиром» и «ураганом»Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывовЗагорелись дома, повреждена теплица: что известно о последствиях обстрела Белгорода?
#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Анна Куташова#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
Сегодня, 07:08
Загорелись дома, повреждена теплица: что известно о последствиях обстрела Белгорода?
Сегодня, 07:18
Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов
Сегодня, 05:10
Белгородка вылила зелёнку в урну с бюллетенями за обещание списать 500 тысяч долга
Вчера, 20:09
Женщина залила зелёнкой ящик для бюллетеней на участке в Белгородской области
Вчера, 16:24
Погибшие, пострадавшие и новые разрушения: как прошёл день в Белгороде
Вчера, 16:00