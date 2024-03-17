Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению Ил-76 под Белгородом

Напомним, что трагедия произошла 24 января в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 военнопленных ВСУ. Ранее сообщалось, что самолёт был сбит из комплекса Patriot производства США.