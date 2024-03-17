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Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению Ил-76 под Белгородом

Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению Ил-76 под Белгородом

17 марта 2024, 15:21
Фото: 1MI

Путин поручил обнародовать итоги расследования по крушению Ил-76 под Белгородом

Результаты должен опубликовать Следком до 1 июля. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил СК РФ опубликовать результаты расследования обстоятельств и причины крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Итоги должны быть обнародованы до 1 июля.

Напомним, что трагедия произошла 24 января в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 военнопленных ВСУ. Ранее сообщалось, что самолёт был сбит из комплекса Patriot производства США.

8 февраля в Оренбурге прошла церемония прощания с погибшими членами экипажа.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Самолёт#Расследование#Белгород#Алина Харина#Крушение#Ил-76
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