Следком РФ расследует обстрелы, в которых погибли и пострадали белгородцы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Следователи СК России расследуют факты обстрелов ВФУ территории Белгородской области. Речь идёт об атаке на Белгород и Белгородский район, в результате которого погибли три человека, ещё пять пострадали.
Следком также расследует факт обстрела Грайворона и Заречье-1, в ходе которых пострадал мирный житель и погиб участник территориальной самообороны, помогавший вывозить мирных жителей.
Кроме этого, Следком выяснит все обстоятельства, произошедшие в селе Глотово, где БПЛА сбросил взрывное устройство на авто. Тогда пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего.
Следователи также расследуют обстрелы Донецка и Херсонской области, в результате которых в общей сложности погибли трое детей и одна женщина, а также пострадали семь жителей.