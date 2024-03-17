Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Следком РФ расследует сразу три обстрела Белгородской области

Следком РФ расследует обстрелы, в которых погибли и пострадали белгородцы

17 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI

Следком РФ расследует сразу три обстрела Белгородской области

Следователи СК России расследуют факты трёх обстрелов Белгородской области. В общей сложности во время этих атак погибли пять жителей, ещё 11 пострадали. Подробности сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Сюжет
Следком

Следователи СК России расследуют факты обстрелов ВФУ территории Белгородской области. Речь идёт об атаке на Белгород и Белгородский район, в результате которого погибли три человека, ещё пять пострадали.

Следком также расследует факт обстрела Грайворона и Заречье-1, в ходе которых пострадал мирный житель и погиб участник территориальной самообороны, помогавший вывозить мирных жителей.

Кроме этого, Следком выяснит все обстоятельства, произошедшие в селе Глотово, где БПЛА сбросил взрывное устройство на авто. Тогда пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего.

Следователи также расследуют обстрелы Донецка и Херсонской области, в результате которых в общей сложности погибли трое детей и одна женщина, а также пострадали семь жителей.

Погиб участник белгородской самообороны во время обстрела Грайворона
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородкаМужчина получил баротравму во время нового обстрела БелгородаПрилёт пришёлся на задний двор: в «Сити Молле» рассказали о последствиях обстрела ТЦ
#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Разрушения#Следком#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Училась в гимназии: стало известно имя погибшей при утреннем обстреле белгородки
Сегодня, 10:28
Загорелись дома, повреждена теплица: что известно о последствиях обстрела Белгорода?
Сегодня, 07:18
Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов
Сегодня, 05:10
Белгород в очередной раз обстреляли: над городом дым, есть разрушения
Сегодня, 11:36
Работу 10 белгородских судов ограничили на два дня на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 09:31
В Липецке принимают беженцев из Белгорода? В Сети распространили новый фейк
Сегодня, 08:55