Мужчина получил баротравму во время нового обстрела Белгорода

15 снарядов сбила система ПВО, но без прилётов не обошлось. Так, после падения снаряда взрыв прогремел на территории одного из промышленных предприятий. Один из сотрудников получил баротравму, его отвезли в больницу. Возник пожар, спасатели ликвидируют последствия.