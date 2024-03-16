Мужчина получил баротравму во время нового обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В 17:00 субботы областной центр снова попал под обстрел из ракетной системы залпового огня Vampire чешского производства, которую поставляют для ВСУ.
15 снарядов сбила система ПВО, но без прилётов не обошлось. Так, после падения снаряда взрыв прогремел на территории одного из промышленных предприятий. Один из сотрудников получил баротравму, его отвезли в больницу. Возник пожар, спасатели ликвидируют последствия.
В огород частного дома упал осколок, взрывной волной повредило теплицу.
В Белгородском районе повреждены два дома и автомобиль. В СНТ «Ромашка» повредило линию электропередачи.