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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Обстрел Белгорода

Мужчина получил баротравму во время нового обстрела Белгорода

16 марта 2024, 15:46
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Обстрел Белгорода
Вечером 16 марта город снова обстреляли из РСЗО. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

В 17:00 субботы областной центр снова попал под обстрел из ракетной системы залпового огня Vampire чешского производства, которую поставляют для ВСУ.

15 снарядов сбила система ПВО, но без прилётов не обошлось. Так, после падения снаряда взрыв прогремел на территории одного из промышленных предприятий. Один из сотрудников получил баротравму, его отвезли в больницу. Возник пожар, спасатели ликвидируют последствия.

В огород частного дома упал осколок, взрывной волной повредило теплицу.

В Белгородском районе повреждены два дома и автомобиль. В СНТ «Ромашка» повредило линию электропередачи.

Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел Белгорода
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Белгородский район#Пожар#Теплица#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#СВО#Баротравма#Взрывная волна
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