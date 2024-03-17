«Нас не запугать»: жители Херсонской области провели акцию в поддержку белгородцев

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Жители Херсонской области провели акцию в поддержку жителей Белгорода, которые на протяжении шести дней подряд попадают под обстрел ВСУ. Об этом сообщили на официальной странице местного правительства.
«Белгород, мы с тобой! Нас не запугать» — херсонцы как никто понимают, в каких непростых условиях сегодня живут граждане прифронтовой территории, и точно знают, что слова поддержки в такой исторический момент бесценны.
отметили в местном правительстве
Видеозапись с жителями Херсонской области, участвующих в акции, опубликовали в соцсетях.