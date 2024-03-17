«Нас не запугать»: жители Херсонской области провели акцию в поддержку белгородцев

В Херсонской области состоялась акция в поддержку жителей Белгорода

Жители Херсонской области поддержали белгородцев, которые на протяжении долгого времени попадают под обстрел ВСУ. Только за 17 марта в Белгороде погибла 16-летняя девочка, пострадал её отец. В результате дневного обстрела также сообщалось о погибших и раненых.