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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Акция в поддержку белгородцев

«Нас не запугать»: жители Херсонской области провели акцию в поддержку белгородцев

17 марта 2024, 12:15
Фото: правительство Херсонской области
Акция в поддержку белгородцев

В Херсонской области состоялась акция в поддержку жителей Белгорода

Жители Херсонской области поддержали белгородцев, которые на протяжении долгого времени попадают под обстрел ВСУ. Только за 17 марта в Белгороде погибла 16-летняя девочка, пострадал её отец. В результате дневного обстрела также сообщалось о погибших и раненых.
Сюжет
СВО

Жители Херсонской области провели акцию в поддержку жителей Белгорода, которые на протяжении шести дней подряд попадают под обстрел ВСУ. Об этом сообщили на официальной странице местного правительства.

«Белгород, мы с тобой! Нас не запугать» — херсонцы как никто понимают, в каких непростых условиях сегодня живут граждане прифронтовой территории, и точно знают, что слова поддержки в такой исторический момент бесценны.
отметили в местном правительстве

Видеозапись с жителями Херсонской области, участвующих в акции, опубликовали в соцсетях.

Акция в поддержку белгородцев
Видео: правительство Херсонской области
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#Видео#Белгородская область#Акция#Поддержка#Белгород#Херсонская область#СВО#Александра Склярова
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