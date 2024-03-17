Украинский вертолёт сбили у границы Белгородской области

Ми-8 летел в направлении находящейся у самой границы и уже не раз подвергавшейся атакам ВСУ белгородской Козинки. В районе Лукашовки в Сумской области вертолёт удалось сбить. Сделали это расчёты ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы.