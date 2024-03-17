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Украинский вертолёт сбили у границы Белгородской области

Украинский вертолёт сбили у границы Белгородской области

17 марта 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
Днём 17 марта российские военные поразили вертолёт Ми-8, летевший по направлению к Козинке в Грайворонском городском округе, сообщили в Министерстве обороны.
Сюжет
Граница

В воскресенье появились сообщения, что на границе России у Грайворонского округа сбили вертолёт Вооружённых воздушных сил Украины. Позже в Министерстве обороны РФ рассказали подробности.

Ми-8 летел в направлении находящейся у самой границы и уже не раз подвергавшейся атакам ВСУ белгородской Козинки. В районе Лукашовки в Сумской области вертолёт удалось сбить. Сделали это расчёты ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки во время попыток атаковать границу Белгородской области ВСУ потеряли до 65 боевиков. Также были поражены ракетная система залпового огня Vampire, которую используют для ежедневных обстрелов Белгорода, и орудие Д-20.

Видео: Изображение Midjourney
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