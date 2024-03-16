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Минобороны показало кадры уничтожения прорывавшихся в Козинку диверсантов

Украинские диверсанты попытались проникнуть в белгородскую Козинку. Их уничтожили

16 марта 2024, 11:36
Фото: Минобороны

Минобороны показало кадры уничтожения прорывавшихся в Козинку диверсантов

На опубликованных Минобороны РФ кадрах запечатлён результат работы ВС РФ. Диверсантов, которые попытались проникнуть в село Козинка Белгородской области, уничтожили.
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СВО

По информации ведомства, атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков пресекли. ДРГ пыталась зайти со стороны населённого пункта Поповка Сумской области в Сподарюшино и Козинку Белгородской области.

Видео: Минобороны

Противников уничтожали с помощью ударов авиации и огня артиллерии. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

Напомним, как ранее сообщилось, с 12 по 15 марта предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.

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