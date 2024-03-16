Украинские диверсанты попытались проникнуть в белгородскую Козинку. Их уничтожили

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По информации ведомства, атаки и попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков пресекли. ДРГ пыталась зайти со стороны населённого пункта Поповка Сумской области в Сподарюшино и Козинку Белгородской области.
Противников уничтожали с помощью ударов авиации и огня артиллерии. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».
Напомним, как ранее сообщилось, с 12 по 15 марта предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.