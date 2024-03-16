Украинские диверсанты попытались проникнуть в белгородскую Козинку. Их уничтожили

Напомним, как ранее сообщилось, с 12 по 15 марта предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.