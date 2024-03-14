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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Соседи белгородцев тоже пытаются помешать прорыву украинской ДРГ

14 марта 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о боях на границе с украинскими диверсантами. По его информации, противник пытается пройти в регион, но российские военнослужащие не позволяют ему это сделать.
Сюжет
СВО

Роман Старовойт сообщил, что украинская диверсионная группа находится вблизи посёлка Тёткино Курской области. Российские военнослужащие отбивают наступление ДРГ.

В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию!
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, что украинские диверсанты также пытаются проникнуть в Белгородскую область: бои идут в районе Сподарюшино-Поповка, противник использует различные дроны, танки и боевые бронированные машины. Ситуация остаётся напряжённой.

Украинская ДРГ прямо сейчас пытается прорваться в Белгородскую область?
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#Белгородская область#Курская область#Белгород#Роман Старовойт#СВО#ДРГ#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Украинские диверсанты
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