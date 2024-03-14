Соседи белгородцев тоже пытаются помешать прорыву украинской ДРГ

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Роман Старовойт сообщил, что украинская диверсионная группа находится вблизи посёлка Тёткино Курской области. Российские военнослужащие отбивают наступление ДРГ.
В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию!
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Напомним, что украинские диверсанты также пытаются проникнуть в Белгородскую область: бои идут в районе Сподарюшино-Поповка, противник использует различные дроны, танки и боевые бронированные машины. Ситуация остаётся напряжённой.