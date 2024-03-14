Соседи белгородцев тоже пытаются помешать прорыву украинской ДРГ

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о боях на границе с украинскими диверсантами. По его информации, противник пытается пройти в регион, но российские военнослужащие не позволяют ему это сделать.