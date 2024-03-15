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550 украинских боевиков ликвидировали ВС РФ в белгородском приграничье

В Минобороны назвали число ликвидированных боевиков ВСУ в Белгородской области

15 марта 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney

550 украинских боевиков ликвидировали ВС РФ в белгородском приграничье

В Минобороны привели уточнённые данные о ликвидации украинских боевиков в Белгородской области. Военное ведомство назвало количество уничтоженной техники и личного состава.

В Минобороны РФ сообщили уточнённую информацию по поводу ликвидации украинских боевиков в белгородском приграничье. ВСУ потеряли более 550 человек личного состава.

Как сообщается, с 12 по 15 марта в результате слаженных действий ВС РФ и пограничников предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, в районе которых велись бои с украинскими формированиями. Глава региона сообщал, что Козинка серьёзно пострадала, но врага на территории области нет.

Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобороны#Приграничье#СВО#ДРГ#Атака ВСУ
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