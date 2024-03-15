В Минобороны назвали число ликвидированных боевиков ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Минобороны РФ сообщили уточнённую информацию по поводу ликвидации украинских боевиков в белгородском приграничье. ВСУ потеряли более 550 человек личного состава.
Как сообщается, с 12 по 15 марта в результате слаженных действий ВС РФ и пограничников предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин. В их числе 11 американских БМП Bradley и 15 автомобилей.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, в районе которых велись бои с украинскими формированиями. Глава региона сообщал, что Козинка серьёзно пострадала, но врага на территории области нет.