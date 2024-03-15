Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Минобороны рассказали о том, что происходило в белгородском приграничье 14 марта. По информации военного ведомства, примерно в 16:30 с двух вертолётов Ми-8 высадили десант из около 30 человек на украинской территории на удалении в одном километре от госграницы. В группу ДРГ входили украинские боевики и иностранные наёмники.
После высадки диверсанты выдвинулись в направлении Козинки в Грайворонском горокруге. Как сообщили в Минобороны, ДРГ зашла в несколько домов на окраине села.
Пробраться вглубь населённого пункта диверсантам помещали военнослужащие ВС РФ и пограничники. По противнику ударили из артиллерии, бомбами, нанесли ему огневое поражение. Помимо этого, проведено дистанционное минирование местности.
ДРГ начала отступление. Однако группа диверсантов попыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканской. Противника в итоге блокировали.
Оставшиеся диверсанты вышли на минное поле, где их уничтожили. Кроме того, ликвидированы те, кто пытался забрать раненых и убитых членов ДРГ. Общие потери составили более 50 человек.
Сейчас контроль над Козинкой в Белгородской области полностью восстановлен, сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что всего за три дня — с 12 по 14 марта — потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек, 500 из которых — безвозвратные. Уничтожено 18 танков, 23 бронированных машины. Все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области пресечены.