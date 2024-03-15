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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Минобороны РФ: контроль над белгородской Козинкой полностью восстановлен

Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта

15 марта 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney

Минобороны РФ: контроль над белгородской Козинкой полностью восстановлен

В Сети накануне появилась информация о возможном прорыве украинской ДРГ в белгородское приграничье. Сообщалось, что группу якобы высадили в регион на вертолётах. Так ли это и что именно произошло 14 марта, рассказали в Минобороны РФ.
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СВО

В Минобороны рассказали о том, что происходило в белгородском приграничье 14 марта. По информации военного ведомства, примерно в 16:30 с двух вертолётов Ми-8 высадили десант из около 30 человек на украинской территории на удалении в одном километре от госграницы. В группу ДРГ входили украинские боевики и иностранные наёмники.

После высадки диверсанты выдвинулись в направлении Козинки в Грайворонском горокруге. Как сообщили в Минобороны, ДРГ зашла в несколько домов на окраине села.

Пробраться вглубь населённого пункта диверсантам помещали военнослужащие ВС РФ и пограничники. По противнику ударили из артиллерии, бомбами, нанесли ему огневое поражение. Помимо этого, проведено дистанционное минирование местности.

ДРГ начала отступление. Однако группа диверсантов попыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканской. Противника в итоге блокировали.

Оставшиеся диверсанты вышли на минное поле, где их уничтожили. Кроме того, ликвидированы те, кто пытался забрать раненых и убитых членов ДРГ. Общие потери составили более 50 человек.

Сейчас контроль над Козинкой в Белгородской области полностью восстановлен, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что всего за три дня — с 12 по 14 марта — потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек, 500 из которых — безвозвратные. Уничтожено 18 танков, 23 бронированных машины. Все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области пресечены.

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