Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта

В Минобороны рассказали о том, что происходило в белгородском приграничье 14 марта. По информации военного ведомства, примерно в 16:30 с двух вертолётов Ми-8 высадили десант из около 30 человек на украинской территории на удалении в одном километре от госграницы. В группу ДРГ входили украинские боевики и иностранные наёмники.