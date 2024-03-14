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Гладков впервые прокомментировал информацию о сложной ситуации в Козинке

Гладков выехал под Грайворон, где по информации СМИ высадился десант ВСУ

14 марта 2024, 20:05
Фото: 1MI

Гладков впервые прокомментировал информацию о сложной ситуации в Козинке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выехал с проверкой в село Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области. Ранее СМИ сообщали, что возле населённого пункта шли бои с ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков вечером 14 марта записал видеообращение, в котором сообщил о намерении посетить село Козинка Грайворонского горокруга.

«Дорогие друзья, поступает много сейчас различной информации, и на российских, и на украинских пабликах, о ситуации в Грайворонском округе и конкретно в Козинке. Еду сейчас туда. Уже мои замы и помощники находятся на месте с Геннадием Бондаревым. Постараюсь увидеть всё своими глазами, потом, конечно, расскажу», — Вячеслав Гладков.

Ранее ряд СМИ и российских военкоров сообщали, что в селе Козинка с вертолёта высадился десант ВСУ. В населённом пункте якобы шли бои, велась стрельба.

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