Гладков выехал под Грайворон, где по информации СМИ высадился десант ВСУ

Гладков впервые прокомментировал информацию о сложной ситуации в Козинке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выехал с проверкой в село Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области. Ранее СМИ сообщали, что возле населённого пункта шли бои с ВСУ.