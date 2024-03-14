Гладков выехал под Грайворон, где по информации СМИ высадился десант ВСУ

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Губернатор Вячеслав Гладков вечером 14 марта записал видеообращение, в котором сообщил о намерении посетить село Козинка Грайворонского горокруга.
«Дорогие друзья, поступает много сейчас различной информации, и на российских, и на украинских пабликах, о ситуации в Грайворонском округе и конкретно в Козинке. Еду сейчас туда. Уже мои замы и помощники находятся на месте с Геннадием Бондаревым. Постараюсь увидеть всё своими глазами, потом, конечно, расскажу», — Вячеслав Гладков.
Ранее ряд СМИ и российских военкоров сообщали, что в селе Козинка с вертолёта высадился десант ВСУ. В населённом пункте якобы шли бои, велась стрельба.