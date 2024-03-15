Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет

Жителей Козинки эвакуировали в безопасное место с помощью бойцов территориальной самообороны. Если кто-то захочет, будут отправлять их к родственникам или в пункт временного размещения. Утром оценят ущерб и, если обстановка позволит, приступят к восстановлению.