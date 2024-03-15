Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:50

Published Сегодня, 21:50

Modified Сегодня, 21:52

Updated Сегодня, 21:52

Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет

Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет

14 марта 2024, 21:50
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, у которых шли бои с украинскими формированиями.

Гладков вернулся из Грайворонского городского округа вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым. Они проехали через села Гора-Подол, Глотово и Козинку.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — сообщил губернатор.

Жителей Козинки эвакуировали в безопасное место с помощью бойцов территориальной самообороны. Если кто-то захочет, будут отправлять их к родственникам или в пункт временного размещения. Утром оценят ущерб и, если обстановка позволит, приступят к восстановлению.

Также Гладков пообщался с жителями, которые находятся в пункте временного размещения в Грайвороне. «Они действительно удивительные люди! Я каждый раз поражаюсь их мужеству!» — заявил губернатор.

Гладков выехал под Грайворон, где по информации СМИ высадился десант ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Грайворон в Белгородской области повторно попал под огонь ВСУ«Поступил как настоящий герой»: брат закрыл сестру при обстреле в Белгородском районе«Везу заплаканную девушку с мопсом»: таксист — о работе после обстрела Белгорода
#Евгений Грицков#Грайворон#Новости Белгорода#Гора-подол#Ущерб#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Козинка#Грайворонский городской округ#Глотово#СВО#Пвр#Украинские войска#Евгений Васильевич Воробьев#Бондарев Геннадий Иванович#Жители в ПВР
Подпишитесь
Гладков выехал под Грайворон, где по информации СМИ высадился десант ВСУ
Сегодня, 20:05
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Что известно о ЧП в Белгороде к этому часу?
Сегодня, 15:06
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
«Внучка ногу ушибла»: юная белгородка пострадала в своей квартире из-за обстрела ВСУ
Сегодня, 14:15
Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом
Сегодня, 14:09