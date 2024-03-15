Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет

Posted Сегодня, 21:50
Published Сегодня, 21:50
Modified Сегодня, 21:52
Updated Сегодня, 21:52
Гладков вернулся из Грайворонского городского округа вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьевым. Они проехали через села Гора-Подол, Глотово и Козинку.
«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — сообщил губернатор.
Жителей Козинки эвакуировали в безопасное место с помощью бойцов территориальной самообороны. Если кто-то захочет, будут отправлять их к родственникам или в пункт временного размещения. Утром оценят ущерб и, если обстановка позволит, приступят к восстановлению.
Также Гладков пообщался с жителями, которые находятся в пункте временного размещения в Грайвороне. «Они действительно удивительные люди! Я каждый раз поражаюсь их мужеству!» — заявил губернатор.