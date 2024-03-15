Военкор рассказал, чем закончилась вылазка ВСУ в белгородской Козинке

Глава региона посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, около которых велись бои с украинскими формированиями. Гладков съездил в Козинку, Гору-Подол и Глотово. Он сообщал, что в Козинке очень серьёзные разрушения, но противника там нет.