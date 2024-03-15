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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

Военкор Коц подтвердил, что противника на территории Белгородской области нет

Военкор рассказал, чем закончилась вылазка ВСУ в белгородской Козинке

15 марта 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

Военкор Коц подтвердил, что противника на территории Белгородской области нет

Военкор Александр Коц рассказал о судьбе украинского десанта, который высадился под Козинкой. Боевикам пришлось отступить. Противника на территории региона нет.

Военкор Александр Коц рассказал, чем закончилась вылазка ВСУ на село Козинка в Белгородской области. Он назвал это решение глупым и бессмысленным.

Как сообщает Коц, украинский спецназ на трёх вертолётах высадился под населённым пунктом в Грайворонском округе. Задачей боевиков были захват села и создание условий для продвижения основных сил в сторону Грайворона.

Однако планам противника помешали российские военнослужащие и отбросили десантников. Часть боевиков ретировалась «за ленточку». ВСУ на территории Белгородской области нет. Ранее эту информацию подтверждал и губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, около которых велись бои с украинскими формированиями. Гладков съездил в Козинку, Гору-Подол и Глотово. Он сообщал, что в Козинке очень серьёзные разрушения, но противника там нет.

Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет
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#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Десант#Козинка#ВСУ#Приграничье#СВО#Александр Коц#Разрушения
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