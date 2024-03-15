Военкор рассказал, чем закончилась вылазка ВСУ в белгородской Козинке

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Военкор Александр Коц рассказал, чем закончилась вылазка ВСУ на село Козинка в Белгородской области. Он назвал это решение глупым и бессмысленным.
Как сообщает Коц, украинский спецназ на трёх вертолётах высадился под населённым пунктом в Грайворонском округе. Задачей боевиков были захват села и создание условий для продвижения основных сил в сторону Грайворона.
Однако планам противника помешали российские военнослужащие и отбросили десантников. Часть боевиков ретировалась «за ленточку». ВСУ на территории Белгородской области нет. Ранее эту информацию подтверждал и губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона посетил приграничные населённые пункты Грайворонского округа, около которых велись бои с украинскими формированиями. Гладков съездил в Козинку, Гору-Подол и Глотово. Он сообщал, что в Козинке очень серьёзные разрушения, но противника там нет.