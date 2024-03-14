Минобороны публикует кадры с уничтожением техники ВСУ у границ Белгородской области

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Видео с заголовком «Разгром ДРГ противника» Минобороны опубликовало сегодня днём в своём Telegram-канале. Утверждается, что сняли его в районе посёлка Сподарюшино Грайворонского округа Белгородской области, где сегодня идут активные боестолкновения с ВСУ.
На кадрах видно, как сверху военные РФ поражают помеченные крестами танки, бронетранспортёры и другие объекты.
Ранее в Минобороны отчитались о поражении пяти танков, четырёх боевых бронированных машин, трёх самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трёх инженерных машин разграждения. Кроме того, в ведомстве сообщили о ликвидации порядка 195 бойцов ВСУ.