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Минобороны публикует кадры с уничтожением техники ВСУ у границ Белгородской области

Минобороны публикует кадры с уничтожением техники ВСУ у границ Белгородской области

14 марта 2024, 11:57
Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны РФ обнародовало видео с уничтожением техники украинских диверсантов возле села Сподарюшино в Белгородской области. На кадрах видно, как с воздуха поражают танки, бронетранспортёры и другие объекты.

Видео с заголовком «Разгром ДРГ противника» Минобороны опубликовало сегодня днём в своём Telegram-канале. Утверждается, что сняли его в районе посёлка Сподарюшино Грайворонского округа Белгородской области, где сегодня идут активные боестолкновения с ВСУ.

На кадрах видно, как сверху военные РФ поражают помеченные крестами танки, бронетранспортёры и другие объекты.

Ранее в Минобороны отчитались о поражении пяти танков, четырёх боевых бронированных машин, трёх самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трёх инженерных машин разграждения. Кроме того, в ведомстве сообщили о ликвидации порядка 195 бойцов ВСУ.

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