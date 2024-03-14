Минобороны публикует кадры с уничтожением техники ВСУ у границ Белгородской области

Видео с заголовком «Разгром ДРГ противника» Минобороны опубликовало сегодня днём в своём Telegram-канале. Утверждается, что сняли его в районе посёлка Сподарюшино Грайворонского округа Белгородской области, где сегодня идут активные боестолкновения с ВСУ.