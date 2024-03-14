Ликвидированных диверсантов ВСУ у границы Белгородской области показали в Минобороны

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно тела ликвидированных в результате работы ВС РФ бойцов ВСУ. Как утверждают в ведомстве, снято видео в районе села Сподарюшено в Белгородской области. Ранее похожие фотографии публиковали военкоры.