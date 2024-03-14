Ликвидированных диверсантов ВСУ у границы Белгородской области показали в Минобороны

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Кадры уничтожения личного состава ДРГ украинских террористических формирований ведомство опубликовало днём 14 марта.
«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
На кадрах заметны сваленные в кучу тела людей с присущими ВСУ жёлтыми опознавательными знаками.
Ранее в Минобороны отчитались о ликвидации порядка 195 бойцов ВСУ. Также в ведомстве сообщили о поражении пяти танков, четырёх боевых бронированных машин, трёх самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трёх инженерных машин разграждения.