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Ликвидированных диверсантов ВСУ у границы Белгородской области показали в Минобороны

Ликвидированных диверсантов ВСУ у границы Белгородской области показали в Минобороны

14 марта 2024, 12:22
Фото: Минобороны РФ
На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно тела ликвидированных в результате работы ВС РФ бойцов ВСУ. Как утверждают в ведомстве, снято видео в районе села Сподарюшено в Белгородской области. Ранее похожие фотографии публиковали военкоры.

Кадры уничтожения личного состава ДРГ украинских террористических формирований ведомство опубликовало днём 14 марта.

«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

На кадрах заметны сваленные в кучу тела людей с присущими ВСУ жёлтыми опознавательными знаками.

Видео: Минобороны РФ

Ранее в Минобороны отчитались о ликвидации порядка 195 бойцов ВСУ. Также в ведомстве сообщили о поражении пяти танков, четырёх боевых бронированных машин, трёх самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трёх инженерных машин разграждения.

Минобороны публикует кадры с уничтожением техники ВСУ у границ Белгородской области
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