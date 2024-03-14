Минобороны сообщило о перехваченных над Белгородской областью беспилотниках

Также этой ночью ВСУ пытались атаковать Прохоровку с помощью двух БПЛА. Дроны рухнули в частном секторе. После первого взрыва загорелась кровля, вылетели стёкла частного дома, в котором никто не живёт. Взрывной волной от второго устройства повредило соседний дом.