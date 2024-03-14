Минобороны сообщило о перехваченных над Белгородской областью беспилотниках

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
За эту ночь российские военнослужащие пресекли попытки террористических атак ВСУ. Территорию Белгородской и Курской областей пытались атаковать беспилотники самолётного типа.
Всего система ПВО перехватила и ликвидировала 14 БПЛА. 11 из них уничтожили над Белгородской областью, ещё три — над Курской.
Сегодня ранним утром жители Белгорода проснулись от звуков взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что город атаковали беспилотником самолётного типа. В результате происшествия загорелась трава. Возгорание ликвидировали. В одном из домов выбило окна. Обошлось без пострадавших.
Также этой ночью ВСУ пытались атаковать Прохоровку с помощью двух БПЛА. Дроны рухнули в частном секторе. После первого взрыва загорелась кровля, вылетели стёкла частного дома, в котором никто не живёт. Взрывной волной от второго устройства повредило соседний дом.