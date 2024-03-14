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Беспилотники

Минобороны сообщило о перехваченных над Белгородской областью беспилотниках

14 марта 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Над Белгородской областью ночью уничтожили 11 украинских беспилотников

За ночь над территорией Белгородской и соседней Курской области перехватили и ликвидировали 14 беспилотников. 11 из них ВС РФ уничтожили в Белгородской области.
Сюжет
Пво

За эту ночь российские военнослужащие пресекли попытки террористических атак ВСУ. Территорию Белгородской и Курской областей пытались атаковать беспилотники самолётного типа.

Всего система ПВО перехватила и ликвидировала 14 БПЛА. 11 из них уничтожили над Белгородской областью, ещё три — над Курской.

Сегодня ранним утром жители Белгорода проснулись от звуков взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что город атаковали беспилотником самолётного типа. В результате происшествия загорелась трава. Возгорание ликвидировали. В одном из домов выбило окна. Обошлось без пострадавших.

Также этой ночью ВСУ пытались атаковать Прохоровку с помощью двух БПЛА. Дроны рухнули в частном секторе. После первого взрыва загорелась кровля, вылетели стёкла частного дома, в котором никто не живёт. Взрывной волной от второго устройства повредило соседний дом.

Страшный будильник. Белгород снова проснулся под звуки взрыва
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