Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В ведомстве уточняют, что прорыв на приграничную территорию Российской Федерации пытались осуществить в районе села Сподарюшино. Атаку вооружённых формирований Украины удалось отбить.
Так, с помощью авиации и артиллерии военные РФ уничтожили до 195 членов ВСУ. Кроме того, были поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.
С начала недели ВСУ не оставляют попыток прорваться на территорию Белгородской области. По диверсантам ведут огонь: очевидцы с мест сообщают об интенсивной работе армии России. Ранее кадры с уничтожением танка украинцев опубликовал Рамзан Кадыров.