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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Минобороны сообщили о ливкидации 195 бойцов ВСУ у границ Белгородской области

Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области

14 марта 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны сообщили о ливкидации 195 бойцов ВСУ у границ Белгородской области

Минобороны РФ сообщает, что в результате работы артиллерии и авиации 14 марта у границ Белгородской области удалось ликвидировать до 195 бойцов ВСУ. Враг также понёс потери в технике.
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СВО

В ведомстве уточняют, что прорыв на приграничную территорию Российской Федерации пытались осуществить в районе села Сподарюшино. Атаку вооружённых формирований Украины удалось отбить.

Так, с помощью авиации и артиллерии военные РФ уничтожили до 195 членов ВСУ. Кроме того, были поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

С начала недели ВСУ не оставляют попыток прорваться на территорию Белгородской области. По диверсантам ведут огонь: очевидцы с мест сообщают об интенсивной работе армии России. Ранее кадры с уничтожением танка украинцев опубликовал Рамзан Кадыров.

«Трагический исход». Кадыров показал уничтожение танка ВСУ в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#СВО#Артем Черненко
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