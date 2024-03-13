«Трагический исход». Кадыров показал уничтожение танка ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Как написал Рамзан Кадыров в личном канале, подразделения ВСУ попытались прорваться через границу в Белгородской области. Для наступления противник использовал танки.
«Боевики укронато вероятнее всего думали, что это кратно повысит их шансы на успех. Однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу», — отметил глава Чеченской республики.
По итогу планы ВСУ были разбиты батальоном «Запад-Ахмат» в составе Минобороны РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ.
«Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление. Воздушная разведка совместно с артиллерией и операторами БПЛА отработала очень хорошо. По позициям противника удары наносились быстро и крайне точно», — написал Кадыров.
На кадрах видно, как танк подрывается на мине, а в здания с диверсантами залетают снаряды. Подробнее смотрите в видео:
«В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил еще один танк», — подытожил Кадыров.
Напомним, что «чеченский спецназ» «Ахмат» прибыл в Белгородскую область летом прошлого года — защищать границу от диверсантов.