Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Кадыров показал кадры с уничтожением техники ВСУ на границе Белгородской области

«Трагический исход». Кадыров показал уничтожение танка ВСУ в Белгородской области

13 марта 2024, 17:20
Фото: «Kadyrov_95»

Кадыров показал кадры с уничтожением техники ВСУ на границе Белгородской области

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео с уничтожением танка ВСУ на границе Украины с Белгородской областью. По мнению Кадырова, диверсанты сильно недооценили потенциал «Ахмата» и бойцов ВС РФ.
Сюжет
Мина

Как написал Рамзан Кадыров в личном канале, подразделения ВСУ попытались прорваться через границу в Белгородской области. Для наступления противник использовал танки.

«Боевики укронато вероятнее всего думали, что это кратно повысит их шансы на успех. Однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу», — отметил глава Чеченской республики.

По итогу планы ВСУ были разбиты батальоном «Запад-Ахмат» в составе Минобороны РФ под руководством Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ.

«Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление. Воздушная разведка совместно с артиллерией и операторами БПЛА отработала очень хорошо. По позициям противника удары наносились быстро и крайне точно», — написал Кадыров.

На кадрах видно, как танк подрывается на мине, а в здания с диверсантами залетают снаряды. Подробнее смотрите в видео:

Видео: Kadyrov_95
«В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил еще один танк», — подытожил Кадыров.

Напомним, что «чеченский спецназ» «Ахмат» прибыл в Белгородскую область летом прошлого года — защищать границу от диверсантов.

Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Узнать подробнее
Читайте также:
Кадыров заявил о новой попытке ВСУ устроить диверсию в Белгородской областиКадыров рассказал о попытке ВСУ нарушить спокойствие белгородцевКадыров: успешную операцию провёл «Ахмат» с отрядом из Белгорода
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Потенциал#Ликвидация#Рамзан кадыров#Мина#Спецназ#Белгород#ВСУ#Разведка#Артиллерия#Боевики#Чеченская республика#Диверсанты#ВС РФ#Артем Черненко#БПЛА#Ахмат#Противник#Атака на Белгородскую область 12 марта
Подпишитесь
Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом
Сегодня, 15:58
Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области
Сегодня, 13:59
Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку
Сегодня, 12:18
Громкие звуки раздались над Белгородом
Сегодня, 15:52
Снаряд ВСУ попал в здание администрации в Белгородской области
Сегодня, 15:53