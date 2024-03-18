Из села под Белгородом четыре дня не могли вывезти труп из-за обстрелов

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
16 марта к властям обратилась местная жительница Инна. Она сообщила, что 12 марта в Старой Наумовке погиб человек, но его тело до сих пор лежит во дворе.
«Мы все понимаем, что там ЧС. Но можно же человека по-человечески похоронить. Разберитесь, пожалуйста. Уже четыре дня тело лежит», — написала женщина.
На комментарий отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что при первой же возможности тело вывезут. Куташова также добавила, что тело не могут вывезти из-за постоянных обстрелов, в населённом пункте введён и действует режим ЧС.
Спустя несколько часов глава района уточнила, что данный вопрос уже решён.