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Обстрел

Из села под Белгородом четыре дня не могли вывезти труп из-за обстрелов

18 марта 2024, 08:31
Фото: 1MI
Обстрел
Белгородка сообщила, что в Старой Наумовке уже четыре дня лежит тело человека. Он погиб во время обстрела. Вывезти тело не могли из-за небезопасной обстановки, объяснила глава района.

16 марта к властям обратилась местная жительница Инна. Она сообщила, что 12 марта в Старой Наумовке погиб человек, но его тело до сих пор лежит во дворе.

«Мы все понимаем, что там ЧС. Но можно же человека по-человечески похоронить. Разберитесь, пожалуйста. Уже четыре дня тело лежит», — написала женщина.

На комментарий отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что при первой же возможности тело вывезут. Куташова также добавила, что тело не могут вывезти из-за постоянных обстрелов, в населённом пункте введён и действует режим ЧС.

Спустя несколько часов глава района уточнила, что данный вопрос уже решён.

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#Белгородский район#Тело#Чс#Белгород#Алина Харина#Погибший#Анна Куташова#Обстрел ВСУ
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