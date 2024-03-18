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Published Сегодня, 07:48

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Часть белгородцев из Грайворонского округа выехали в ПВР после обстрелов

Уехали из-за обстрелов, оставив вещи: грайворонцам в пунктах ПВР окажут помощь

18 марта 2024, 07:48
Фото: 1MI

Часть белгородцев из Грайворонского округа выехали в ПВР после обстрелов

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация остаётся напряжённой в пяти населённых пунктах муниципалитета.
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Обстрел

По словам губернатора, ситуация напряжённая в Грайвороне, Козинке, населённых пунктах Гора-Подол, Мокрая Орловка и Глотово. Глава региона добавил, что очень многие покинули дома, оставив вещи первой необходимости.

Кто-то находится в ПВР, кто-то — у родственников. Предлагаю проехать по ПВР и, где есть необходимость, оказать помощь.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что с продуктами питания в ПВР проблем нет, но по предметам первой необходимости запрос есть.

Напомним, с 12–17 марта после обстрелов Белгородской области пострадало 93 человека. Погибло 11.

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#Продукты питания#Помощь#Грайворон#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#СВО#Обстрелы#Населённые пункты
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