Уехали из-за обстрелов, оставив вещи: грайворонцам в пунктах ПВР окажут помощь

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По словам губернатора, ситуация напряжённая в Грайвороне, Козинке, населённых пунктах Гора-Подол, Мокрая Орловка и Глотово. Глава региона добавил, что очень многие покинули дома, оставив вещи первой необходимости.
Кто-то находится в ПВР, кто-то — у родственников. Предлагаю проехать по ПВР и, где есть необходимость, оказать помощь.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что с продуктами питания в ПВР проблем нет, но по предметам первой необходимости запрос есть.
Напомним, с 12–17 марта после обстрелов Белгородской области пострадало 93 человека. Погибло 11.