Погибли — 11, ранены — 82: жертвы атак на Белгородскую область с 12 по 17 марта

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Андрей Иконников сообщил, что за период 12–17 марта число пострадавших составило 93 человека. Из них погибших — 11.
23 белгородца находятся в стационаре горбольницы №2. Из них в тяжёлом состоянии — шестеро. В областной больнице — 17. Утром туда поступил ещё один раненый. В тяжёлом состоянии — трое. Также среди пострадавших есть дети. Так, двое юных белгородцев сейчас находятся в детской областной больнице.
Все раненые стабильны. Некоторым из них требуется более длительное лечение. Для консультации местные медучреждения связались с федеральными. Вероятно, что в дальнейшем этих белгородцев направят на лечение в Москву.
Утром 18 марта раздалась новая серия взрывов. На данный момент сообщается об одном пострадавшем.