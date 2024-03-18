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Пострадавшие

Погибли — 11, ранены — 82: жертвы атак на Белгородскую область с 12 по 17 марта

18 марта 2024, 06:48
Фото: 1MI
Пострадавшие

В ходе обстрелов ВСУ с 12 по 17 марта погибло 11 белгородцев, ранены — 82

На оперсовещании правительства Белгородской области министр здравоохранения рассказал о пострадавших, которые поступали в больницы Белгорода с 12 по 17 марта. Так, раненых — 82, погибших — 11. Несколько человек получили серьёзные травмы, которым потребуется транспортировка в Москву.

Андрей Иконников сообщил, что за период 12–17 марта число пострадавших составило 93 человека. Из них погибших — 11.

23 белгородца находятся в стационаре горбольницы №2. Из них в тяжёлом состоянии — шестеро. В областной больнице — 17. Утром туда поступил ещё один раненый. В тяжёлом состоянии — трое. Также среди пострадавших есть дети. Так, двое юных белгородцев сейчас находятся в детской областной больнице.

Все раненые стабильны. Некоторым из них требуется более длительное лечение. Для консультации местные медучреждения связались с федеральными. Вероятно, что в дальнейшем этих белгородцев направят на лечение в Москву.

Утром 18 марта раздалась новая серия взрывов. На данный момент сообщается об одном пострадавшем.

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