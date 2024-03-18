Погибли — 11, ранены — 82: жертвы атак на Белгородскую область с 12 по 17 марта

23 белгородца находятся в стационаре горбольницы №2. Из них в тяжёлом состоянии — шестеро. В областной больнице — 17. Утром туда поступил ещё один раненый. В тяжёлом состоянии — трое. Также среди пострадавших есть дети. Так, двое юных белгородцев сейчас находятся в детской областной больнице.