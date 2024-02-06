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Еда, выданная переселенцам

«Во время войны кормили лучше»: белгородцы из Журавлёвки жалуются на условия в ПВР

6 февраля 2024, 10:01
Фото: комментарии под постом губернатора
Еда, выданная переселенцам

Житель Журавлёвки пожаловался на условия проживания в ПВР Белгорода

Комментарий мужчина оставил под постом губернатора. Белгородец опубликовал видео, на котором показал порцию еды, выданную в гостинице «Амакс» на всех членов семьи. Мэрия Белгорода пообещала провести проверку.

Переселенец из приграничной Журавлёвки попросил губернатора повысить качество пребывания людей в ПВР и вернуться к вопросу выдачи жилья. Мужчина разместил видео, на котором показал, как кормят в гостинице «Амакс», где временно живут те, кому пришлось оставить свой дом.

«Нам готовить в номере нельзя. <…> Порция — 400 граммов. На четверых человек. В войну кормили лучше», — комментирует белгородец.

Подробнее — на видео.

Белгородец из Журавлёвки жалуется на условия в ПВР
Видео: комментарии под постом губернатора

На комментарий ответила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. Она пригласила мужчину на заседание комиссии по предоставлению жилья. Также на жалобу ответила администрация Белгорода. Мэрия пообещала провести проверку по данному обращению.

Еда в белгородском ПВРЕда в белгородском ПВР
Еда в белгородском ПВР
Фото: комментарии под постом губернатора
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