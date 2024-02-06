«Во время войны кормили лучше»: белгородцы из Журавлёвки жалуются на условия в ПВР

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Переселенец из приграничной Журавлёвки попросил губернатора повысить качество пребывания людей в ПВР и вернуться к вопросу выдачи жилья. Мужчина разместил видео, на котором показал, как кормят в гостинице «Амакс», где временно живут те, кому пришлось оставить свой дом.
«Нам готовить в номере нельзя. <…> Порция — 400 граммов. На четверых человек. В войну кормили лучше», — комментирует белгородец.
Подробнее — на видео.
На комментарий ответила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. Она пригласила мужчину на заседание комиссии по предоставлению жилья. Также на жалобу ответила администрация Белгорода. Мэрия пообещала провести проверку по данному обращению.