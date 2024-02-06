«Во время войны кормили лучше»: белгородцы из Журавлёвки жалуются на условия в ПВР

Переселенец из приграничной Журавлёвки попросил губернатора повысить качество пребывания людей в ПВР и вернуться к вопросу выдачи жилья. Мужчина разместил видео, на котором показал, как кормят в гостинице «Амакс», где временно живут те, кому пришлось оставить свой дом.