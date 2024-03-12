Часть жителей приграничья до сих пор сидит в укрытиях, кого-то вывезли в ПВР

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
После массированных обстрелов Грайворонского городского округа в белгородском приграничье 29 человек вывезли в пункт временного размещения. Большинство из них — с маленькими детьми или пожилые люди. Их покормили, когда обстановку успокоится, они смогут вернуться домой.
При этом в части населённых пунктов жители до сих пор остаются в укрытиях. Когда военные дадут разрешение, их вывезут в безопасное место.
В результате последнего обстрела округа 12 марта ранения получил охранник на сельхозпредприятии. Предыдущие обстрелы за день обошлись без пострадавших. Разрушения есть в Грайвороне, сёлах Гора-Подол, Замостье, Глотово, Дорогощь, Головчино, Козинка и Мокрая Орловка.
Утром округ обстреливали из чешской системы ракетного залпового огня «Вампир», а также тактическими ракетами «Точка-У». Также использовалась артиллерия и миномётный огонь.
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