Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»

«Какой помощи Божией можно ожидать тогда? Неужели сегодняшние события ни о чём не подсказывают? Подобная „марка“ не просто оскорбление чувств верующих. Мы сами на себя нагнетаем гнев Божий, и каждый за это несёт ответственность. Мы понимаем, что у вас много вопросов на повестке дня, но этот для нас быть должен № 1», — считает женщина.