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Батон от «Колоса» с упаковкой, на которой изображён князь Владимир

Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»

18 марта 2024, 08:21
Фото: Bel.ru
Батон от «Колоса» с упаковкой, на которой изображён князь Владимир

Хлеб «Колоса» вновь оскорбил чувства некоторых верующих в Белгороде

Белгородка обратилась к губернатору и попросила решить «проблему» с использованием изображения князя Владимира на упаковках хлеба «Колос». Разобраться с вопросом женщина просила ещё год назад.

Белгородка вновь пожаловалась на упаковку хлеба «Колос» с изображением святого князя Владимира. На эту же «проблему» женщина просила обратить внимание и ранее.

Как отметила жительница региона, об упаковке она писала губернатору ещё год назад. Несмотря на просьбы горожанки, ситуация осталась прежней.

«Какой помощи Божией можно ожидать тогда? Неужели сегодняшние события ни о чём не подсказывают? Подобная „марка“ не просто оскорбление чувств верующих. Мы сами на себя нагнетаем гнев Божий, и каждый за это несёт ответственность. Мы понимаем, что у вас много вопросов на повестке дня, но этот для нас быть должен № 1», — считает женщина.

Другие белгородцы удивились подобным высказываниям. Причиной стали обстрелы Белгорода.

«У людей горе, родные погибли, обстрелы города, а вы за упаковку хлеба. Вам не о чем больше переживать?» — поинтересовалась другая местная жительница.

Комментарии насчёт хлеба «Колос» в Сети появились осенью 2022 года. Белгородка писала губернатору, что хлеб «оскорбил чувства верующих» своей упаковкой. Претензия заключалась в выброшенных упаковках хлебобулочных изделий с изображением князя Владимира. Женщина посчитала это «осквернением».

В Белгороде хлеб «Колоса» «оскорбил чувства верующих»
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Хлеб#Князь владимир#Колос#Верующие#Белгород#Наталья Корявых
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