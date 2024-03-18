Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Белгородка вновь пожаловалась на упаковку хлеба «Колос» с изображением святого князя Владимира. На эту же «проблему» женщина просила обратить внимание и ранее.
Как отметила жительница региона, об упаковке она писала губернатору ещё год назад. Несмотря на просьбы горожанки, ситуация осталась прежней.
«Какой помощи Божией можно ожидать тогда? Неужели сегодняшние события ни о чём не подсказывают? Подобная „марка“ не просто оскорбление чувств верующих. Мы сами на себя нагнетаем гнев Божий, и каждый за это несёт ответственность. Мы понимаем, что у вас много вопросов на повестке дня, но этот для нас быть должен № 1», — считает женщина.
Другие белгородцы удивились подобным высказываниям. Причиной стали обстрелы Белгорода.
«У людей горе, родные погибли, обстрелы города, а вы за упаковку хлеба. Вам не о чем больше переживать?» — поинтересовалась другая местная жительница.
Комментарии насчёт хлеба «Колос» в Сети появились осенью 2022 года. Белгородка писала губернатору, что хлеб «оскорбил чувства верующих» своей упаковкой. Претензия заключалась в выброшенных упаковках хлебобулочных изделий с изображением князя Владимира. Женщина посчитала это «осквернением».