Соцобъекты в Белгороде частично лишились тепла после обстрелов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Губернатор поручил срочно встретиться замгубернатору по ЖКХ Сергею Довгалюку и министру по этому же направлению Алексею Ботвиньеву: цель — обсудить частичную потерю тепла на социальных объектах и в домах, в том числе с министром образования Андреем Милёхиным и министром здравоохранения Андреем Иконниковым.
«Есть потеря тепла в учреждениях здравоохранения. Частичные потери теплоснабжения в учреждениях социальных объектов и жилом фонде. В первую очередь — в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, там, где находятся круглые сутки люди», — Вячеслав Гладков.
Глава региона дал задачу «отмониторить» те объекты, где тепла сейчас нет. Ботвиньев должен также доложить, сколько времени необходимо на восстановление. В случае, если оно займёт слишком много времени, необходимо продумать компенсационные меры.
Доклад губернатор затребовал до 12 часов.