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Соцобъекты в Белгороде частично лишились тепла после обстрелов

Соцобъекты в Белгороде частично лишились тепла после обстрелов

18 марта 2024, 07:54
Фото: 1MI
О проблеме частичной потери тепла у ряда социальных объектов в Белгородской области рассказал во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков. С его слов, в первую очередь нужно уделить учреждениям соцзащиты и здравоохранения.
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ЖКХ

Губернатор поручил срочно встретиться замгубернатору по ЖКХ Сергею Довгалюку и министру по этому же направлению Алексею Ботвиньеву: цель — обсудить частичную потерю тепла на социальных объектах и в домах, в том числе с министром образования Андреем Милёхиным и министром здравоохранения Андреем Иконниковым.

«Есть потеря тепла в учреждениях здравоохранения. Частичные потери теплоснабжения в учреждениях социальных объектов и жилом фонде. В первую очередь — в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, там, где находятся круглые сутки люди», — Вячеслав Гладков.

Глава региона дал задачу «отмониторить» те объекты, где тепла сейчас нет. Ботвиньев должен также доложить, сколько времени необходимо на восстановление. В случае, если оно займёт слишком много времени, необходимо продумать компенсационные меры.

Доклад губернатор затребовал до 12 часов.

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#Белгородская область#Здравоохранение#ЖКХ#Белгород#Восстановление#Соцобъекты#Артем Черненко
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