Оповещать белгородцев о ракетной угрозе выехали 35 мобильных экипажей

По словам губернатора, по Белгороду и Белгородскому району, где сейчас из-за отсутствия электроснабжения не работает система оповещения о ракетной опасности, будут работать 15 мобильных экипажей МЧС и 20 мобильных экипажей полиции. Они будут закрывать районы с максимальным количеством нахождения жителей.