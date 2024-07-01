Оповещать белгородцев о ракетной угрозе выехали 35 мобильных экипажей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По словам губернатора, по Белгороду и Белгородскому району, где сейчас из-за отсутствия электроснабжения не работает система оповещения о ракетной опасности, будут работать 15 мобильных экипажей МЧС и 20 мобильных экипажей полиции. Они будут закрывать районы с максимальным количеством нахождения жителей.
Работа продолжается. Надеюсь, что наши энергетики успешно справятся с поставленной задачей, и мы в течение дня проблему решим.
Вячеслав Гладков
Напомним, глава региона также поручил отрегулировать ситуацию в больницах и вопрос водоснабжения.
Проблемы со светом и водоснабжением появились утром 1 июля. Как сообщили в Белгородэнерго, произошло технологическое нарушение в сетях.