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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Оповещать белгородцев о ракетной угрозе выехали 35 мобильных экипажей

Оповещать белгородцев о ракетной угрозе выехали 35 мобильных экипажей

1 июля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Мобильные экипажи заработали в Белгороде и Белгородском районе. Они будут оповещать людей о ракетной опасности, пока нет света.
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МЧС

По словам губернатора, по Белгороду и Белгородскому району, где сейчас из-за отсутствия электроснабжения не работает система оповещения о ракетной опасности, будут работать 15 мобильных экипажей МЧС и 20 мобильных экипажей полиции. Они будут закрывать районы с максимальным количеством нахождения жителей.

Работа продолжается. Надеюсь, что наши энергетики успешно справятся с поставленной задачей, и мы в течение дня проблему решим.
Вячеслав Гладков

Напомним, глава региона также поручил отрегулировать ситуацию в больницах и вопрос водоснабжения.

Проблемы со светом и водоснабжением появились утром 1 июля. Как сообщили в Белгородэнерго, произошло технологическое нарушение в сетях.

Белгородские больницы предупредили о проблемах в работе из-за отключения света
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Белгородэнерго#Полиция#Больницы#Жители#Водоснабжение#Энергетики#Электроснабжение#Белгород#Вячеслав Гладков#Ракетная угроза
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