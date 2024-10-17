bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 09:30

Published 17 октября, 09:30

Modified 17 октября, 09:32

Updated 17 октября, 09:32

Власти объяснили причины изменения порядка действий водителей автобусов при РО

Зачем в Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при РО?

17 октября 2024, 09:30
Фото: 1MI

Власти объяснили причины изменения порядка действий водителей автобусов при РО

Сюжет
МЧС
В связи со сложной обстановкой власти пересмотрели инструкции по действиям водителей автобусов в условиях ракетной угрозы. Однако не все жители поддержали эти изменения, выражая обеспокоенность за безопасность перевозчиков. Журналисты Бел.Ру выяснили причины изменений.

В соответствии с новой инструкцией, во время ракетной угрозы водители автобусов обязаны высадить пассажиров в безопасных местах, около укрытий, отогнать транспортное средство на удалённое расстояние и затем самим спрятаться. Некоторых белгородцев новые правила возмутили. Журналисты Бел.Ру выяснили причины изменений.

Как сообщили в региональном правительстве, порядок действий водителей и пассажиров автобусов во время ракетной опасности регламентирован постановлением областного правительства. Документ подготовило министерство автомобильных дорог и транспорта области. Он согласован с прокуратурой региона и главным управлением МЧС России по Белгородской области.

Порядок действий разработали в связи со сложившейся оперативной обстановкой на территории Белгородской агломерации в результате обстрелов и террористических актов со стороны ВСУ. Инструкция направлена на систематизацию действий пассажиров и водителей автобусов.

Согласно порядку, в случае ракетной опасности или обстрела водители должны остановиться в крайней правой полосе движения возле укрытия или защищённой остановки, открыть все двери салона, после объявить о необходимости покинуть автобус и отогнать транспортное средство на безопасное расстояние не менее чем на пятьдесят метров. Это необходимо, чтобы в случае попадания в автобус, который оборудован компримированным природным газом, минимизировать причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

Затем водитель должен сам проследовать в безопасное место.

После прекращения звучания сирены и отмены ракетной опасности, пассажир может продолжать поездку в автобусе, в котором ранее оплатил за проезд, без взимания дополнительной платы.

Из-за пьяных водителей в Белгородской области с начала года погибли 22 человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Обломки падали под Белгородом, ранен человек: что известно об утренних атаках ВСУ?«Огонь закрывает вход»: для чего придумали новые правила для белгородских водителей?В Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности
#Кристина Семенчук#МЧС#Белгородский район#Правительство#Водители#Пассажиры#Автобусы#Эксклюзив#Белгород#Террористические акты#Ракетная угроза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика