Зачем в Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при РО?

Posted 17 октября, 09:30
Published 17 октября, 09:30
Modified 17 октября, 09:32
Updated 17 октября, 09:32
В соответствии с новой инструкцией, во время ракетной угрозы водители автобусов обязаны высадить пассажиров в безопасных местах, около укрытий, отогнать транспортное средство на удалённое расстояние и затем самим спрятаться. Некоторых белгородцев новые правила возмутили. Журналисты Бел.Ру выяснили причины изменений.
Как сообщили в региональном правительстве, порядок действий водителей и пассажиров автобусов во время ракетной опасности регламентирован постановлением областного правительства. Документ подготовило министерство автомобильных дорог и транспорта области. Он согласован с прокуратурой региона и главным управлением МЧС России по Белгородской области.
Порядок действий разработали в связи со сложившейся оперативной обстановкой на территории Белгородской агломерации в результате обстрелов и террористических актов со стороны ВСУ. Инструкция направлена на систематизацию действий пассажиров и водителей автобусов.
Согласно порядку, в случае ракетной опасности или обстрела водители должны остановиться в крайней правой полосе движения возле укрытия или защищённой остановки, открыть все двери салона, после объявить о необходимости покинуть автобус и отогнать транспортное средство на безопасное расстояние не менее чем на пятьдесят метров. Это необходимо, чтобы в случае попадания в автобус, который оборудован компримированным природным газом, минимизировать причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.
Затем водитель должен сам проследовать в безопасное место.
После прекращения звучания сирены и отмены ракетной опасности, пассажир может продолжать поездку в автобусе, в котором ранее оплатил за проезд, без взимания дополнительной платы.