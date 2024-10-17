Зачем в Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при РО?

Согласно порядку, в случае ракетной опасности или обстрела водители должны остановиться в крайней правой полосе движения возле укрытия или защищённой остановки, открыть все двери салона, после объявить о необходимости покинуть автобус и отогнать транспортное средство на безопасное расстояние не менее чем на пятьдесят метров. Это необходимо, чтобы в случае попадания в автобус, который оборудован компримированным природным газом, минимизировать причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.