Обломки падали под Белгородом, ранен человек: что известно об утренних атаках ВСУ?

Posted 10 октября, 09:25
Published 10 октября, 09:25
Modified 10 октября, 09:27
Updated 10 октября, 09:27
Дрон атаковал припаркованную машину в Борисовке. Пострадал водитель. Мужчина получил минно-взрывную и баротравму, ссадины. Его машина пострадала, как и находящийся рядом торговый объект.
Беспилотники ВСУ с утра атаковали и Белгородский район — отражено четыре удара. В Репном упавшие обломки повредили машину, в Таврово — ещё одну и вдобавок забор частного дома.
Кроме того, под обстрел дважды с утра попал город Шебекино. Разрушения есть в шести частных и двух многоквартирных домах, повреждено пять машин.
Напомним, что при вчерашнем обстреле Шебекино пострадали четверо мирных жителей. Всех их уже отпустили долечиваться амбулаторно.