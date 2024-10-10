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Posted 10 октября, 09:25

Published 10 октября, 09:25

Modified 10 октября, 09:27

Updated 10 октября, 09:27

Мирный житель ранен в Белгородской области

Обломки падали под Белгородом, ранен человек: что известно об утренних атаках ВСУ?

10 октября 2024, 09:25
Фото: 1MI
Мирный житель ранен в Белгородской области

Водитель автомобиля пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Мирный житель ранен в Борисовке. Также атакам дронов подвергся Белгородский район. Город Шебекино тем временем дважды за утро попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон атаковал припаркованную машину в Борисовке. Пострадал водитель. Мужчина получил минно-взрывную и баротравму, ссадины. Его машина пострадала, как и находящийся рядом торговый объект.

Беспилотники ВСУ с утра атаковали и Белгородский район — отражено четыре удара. В Репном упавшие обломки повредили машину, в Таврово — ещё одну и вдобавок забор частного дома.

Кроме того, под обстрел дважды с утра попал город Шебекино. Разрушения есть в шести частных и двух многоквартирных домах, повреждено пять машин.

Напомним, что при вчерашнем обстреле Шебекино пострадали четверо мирных жителей. Всех их уже отпустили долечиваться амбулаторно.

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