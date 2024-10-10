Из-за пьяных водителей в Белгородской области с начала года погибли 22 человека

В пресс-службе ведомства напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 30 000 рублей и лишение прав на два года. Если водитель повторно сел за руль в состоянии опьянения или второй раз отказался от теста, ему грозит до двух лет тюрьмы и изъятие автомобиля.