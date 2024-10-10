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Posted 10 октября, 13:44

Published 10 октября, 13:44

Modified 10 октября, 13:44

Updated 10 октября, 13:44

По вине пьяных водителей произошло 70 ДТП

Из-за пьяных водителей в Белгородской области с начала года погибли 22 человека

10 октября 2024, 13:44
Фото: 1MI
По вине пьяных водителей произошло 70 ДТП
Сюжет
ДТП
В 2024 году более 3 тысяч водителей поймали за управлением транспорта в нетрезвом виде. По их вине случилось 70 ДТП, часть из которых оказались смертельными, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За девять месяцев 2024 года в Белгородской области отстранили от управления транспортом 3245 водителей — пьяных или с признаками опьянения. Некоторые же отказались проходить медосвидетельствование, что также приравнивается к управлению авто в нетрезвом виде.

С начала года из-за пьяных водителей произошло 70 аварий, в которых погибло 22 человека, а ещё 90 пострадали.

В пресс-службе ведомства напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 30 000 рублей и лишение прав на два года. Если водитель повторно сел за руль в состоянии опьянения или второй раз отказался от теста, ему грозит до двух лет тюрьмы и изъятие автомобиля.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Водители#Пьяные водители#Нетрезвые водители#Белгород#Автоинспекторы
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