Из-за пьяных водителей в Белгородской области с начала года погибли 22 человека

Posted 10 октября, 13:44
Published 10 октября, 13:44
Modified 10 октября, 13:44
Updated 10 октября, 13:44
За девять месяцев 2024 года в Белгородской области отстранили от управления транспортом 3245 водителей — пьяных или с признаками опьянения. Некоторые же отказались проходить медосвидетельствование, что также приравнивается к управлению авто в нетрезвом виде.
С начала года из-за пьяных водителей произошло 70 аварий, в которых погибло 22 человека, а ещё 90 пострадали.
В пресс-службе ведомства напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 30 000 рублей и лишение прав на два года. Если водитель повторно сел за руль в состоянии опьянения или второй раз отказался от теста, ему грозит до двух лет тюрьмы и изъятие автомобиля.