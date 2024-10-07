В Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности

Posted 7 октября, 14:17
Published 7 октября, 14:17
Modified 7 октября, 14:17
Updated 7 октября, 14:17
Правительство Белгородской области обновило порядок действий водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Теперь после включения сирены водители должны высадить пассажиров на остановках вблизи укрытий и переместить автобус на безопасное расстояние. Транспорт нужно припарковать не менее чем за 50 метров от модульной конструкции.
Только после этого водители могут последовать примеру пассажиров и укрыться в безопасном месте.
Такой порядок начал действовать с 30 сентября — с даты, когда опубликовали соответствующее постановление.
Белгородцам ранее также разъяснили, нужно ли повторно платить за проезд после возобновления движения.
До внесения поправок водителям не нужно было отгонять транспортное средство: они выпускали пассажиров, закрывали автобус и укрывались в безопасном месте. Такой порядок действовал с 7 февраля текущего года.