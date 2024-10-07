В Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности

Правительство Белгородской области обновило порядок действий водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Теперь после включения сирены водители должны высадить пассажиров на остановках вблизи укрытий и переместить автобус на безопасное расстояние. Транспорт нужно припарковать не менее чем за 50 метров от модульной конструкции.