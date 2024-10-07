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Posted 7 октября, 14:17

Published 7 октября, 14:17

Modified 7 октября, 14:17

Updated 7 октября, 14:17

Белгородские водители теперь должны сначала отогнать автобус, а затем спрятаться

В Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности

7 октября 2024, 14:17
Фото: 1MI
Белгородские водители теперь должны сначала отогнать автобус, а затем спрятаться
Сюжет
Автобусы
Теперь водители не смогут сразу же после того, как высадят пассажиров, отправиться в безопасное место. Подробности стали известны благодаря опубликованному постановлению.

Правительство Белгородской области обновило порядок действий водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Теперь после включения сирены водители должны высадить пассажиров на остановках вблизи укрытий и переместить автобус на безопасное расстояние. Транспорт нужно припарковать не менее чем за 50 метров от модульной конструкции.

Только после этого водители могут последовать примеру пассажиров и укрыться в безопасном месте.

Такой порядок начал действовать с 30 сентября — с даты, когда опубликовали соответствующее постановление.

Белгородцам ранее также разъяснили, нужно ли повторно платить за проезд после возобновления движения.

До внесения поправок водителям не нужно было отгонять транспортное средство: они выпускали пассажиров, закрывали автобус и укрывались в безопасном месте. Такой порядок действовал с 7 февраля текущего года.

Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Пассажирские автобусы#Ракетная опасность
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