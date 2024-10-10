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Posted 10 октября, 07:27

Published 10 октября, 07:27

Modified 10 октября, 07:27

Updated 10 октября, 07:27

Водителей автобусов обязали сначала отогнать автобус, только потом им можно спрятаться

«Огонь закрывает вход»: для чего придумали новые правила для белгородских водителей?

10 октября 2024, 07:27
Фото: 1MI
Водителей автобусов обязали сначала отогнать автобус, только потом им можно спрятаться

Гладков объяснил, зачем ввели новые правила поведения для водителей при сирене

Сюжет
Автобусы
Обновлены правила поведения для водителей автобусов при ракетной опасности. Но не всех жителей такие нововведения устроили: некоторые стали беспокоиться за жизнь перевозчиков. О необходимости нововведений рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В Сети появилась жалоба от белгородки касательно новых правил поведения для водителей автобусов при ракетной опасности. Они гласят, что перевозчики должны высадить пассажиров у укрытий, отогнать автобус подальше и только потом проследовать в безопасное место.

«Они что, не люди?» — задала вопрос женщина.

Помимо отношения к водителям, жительницу возмутил и тот факт, что пассажиры после конца ракетной опасности должны бегать за автобусом.

Обращение заметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пояснил, что при попадании осколка в транспорт тот может загореться или взорваться, из-за чего появляется угроза для жизни находящихся в укрытии людей.

«К сожалению, были случаи, когда загораются машины, оставленные около укрытий. И попадают осколки, снаряды, огнём закрывается вход. И нам просто повезло, что не было людей, если были бы люди, просто сгорели бы заживо. Мы не можем допустить рисков», — ответил глава региона.

Ранее белгородцы сами обращали внимание на подобную проблему: некоторые из них попросили развесить предупреждения вблизи укрытий, чтобы водители легковых авто не парковались прямо у входа.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Пассажирские автобусы#Ракетная опасность
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