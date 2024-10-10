«Огонь закрывает вход»: для чего придумали новые правила для белгородских водителей?

Posted 10 октября, 07:27
Published 10 октября, 07:27
Modified 10 октября, 07:27
Updated 10 октября, 07:27
В Сети появилась жалоба от белгородки касательно новых правил поведения для водителей автобусов при ракетной опасности. Они гласят, что перевозчики должны высадить пассажиров у укрытий, отогнать автобус подальше и только потом проследовать в безопасное место.
«Они что, не люди?» — задала вопрос женщина.
Помимо отношения к водителям, жительницу возмутил и тот факт, что пассажиры после конца ракетной опасности должны бегать за автобусом.
Обращение заметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пояснил, что при попадании осколка в транспорт тот может загореться или взорваться, из-за чего появляется угроза для жизни находящихся в укрытии людей.
«К сожалению, были случаи, когда загораются машины, оставленные около укрытий. И попадают осколки, снаряды, огнём закрывается вход. И нам просто повезло, что не было людей, если были бы люди, просто сгорели бы заживо. Мы не можем допустить рисков», — ответил глава региона.
Ранее белгородцы сами обращали внимание на подобную проблему: некоторые из них попросили развесить предупреждения вблизи укрытий, чтобы водители легковых авто не парковались прямо у входа.