Белгородцы предложили разработать карту открывающихся при ракетной угрозе подъездов

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
К главе региона обратилась белгородка Любовь. Она предложила рассмотреть вопрос о разработке карты, на которой будет видно, где открываются подъезды при срабатывании сирены о ракетной угрозе.
Гладков усомнился в целесообразности решения. Он добавил, что после того, как происходит оповещение об опасности, у человека есть 20-30 секунд, чтобы пройти в укрытие. А на то, чтобы зайти в программный продукт, посмотреть, где двери, сориентироваться на местности, выбрать направление и побежать понадобится время. В итоге может произойти самое страшное.
Губернатор добавил, что на каждой двери, где установлен контроллер, висят большие красные плакаты, на которых указано, что двери открываются во время ракетной опасности. Глава региона отметил, что пока это максимально эффективно.