Белгородцы предложили разработать карту открывающихся при ракетной угрозе подъездов

Гладков усомнился в целесообразности решения. Он добавил, что после того, как происходит оповещение об опасности, у человека есть 20-30 секунд, чтобы пройти в укрытие. А на то, чтобы зайти в программный продукт, посмотреть, где двери, сориентироваться на местности, выбрать направление и побежать понадобится время. В итоге может произойти самое страшное.