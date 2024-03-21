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Published Сегодня, 17:53

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Updated Сегодня, 17:55

Белгородцы предложили разработать карту открывающихся при ракетной угрозе подъездов

Белгородцы предложили разработать карту открывающихся при ракетной угрозе подъездов

21 марта 2024, 17:53
Фото: 1MI
Данное предложение они озвучили главе региона Вячеславу Гладкову. Однако губернатор усомнился в целесообразности решения.

К главе региона обратилась белгородка Любовь. Она предложила рассмотреть вопрос о разработке карты, на которой будет видно, где открываются подъезды при срабатывании сирены о ракетной угрозе.

Гладков усомнился в целесообразности решения. Он добавил, что после того, как происходит оповещение об опасности, у человека есть 20-30 секунд, чтобы пройти в укрытие. А на то, чтобы зайти в программный продукт, посмотреть, где двери, сориентироваться на местности, выбрать направление и побежать понадобится время. В итоге может произойти самое страшное.

Губернатор добавил, что на каждой двери, где установлен контроллер, висят большие красные плакаты, на которых указано, что двери открываются во время ракетной опасности. Глава региона отметил, что пока это максимально эффективно.

Гладков рассказал, как бетонное укрытие спасло жизни белгородцам во время обстрела
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#Губернатор#Карта#Плакаты#Оповещение#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Двери#Укрытие#Программный продукт#Контроллер#Ракетная угроза
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