Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту

В настоящее время белгородские специалисты работают над созданием мобильного информационного комплекса, включающего приложение и Telegram-бот. Предполагаемый срок реализации проекта — конец осени. Комплекс предоставит данные о защищённых подъездах, оборудованных автоматическими контроллерами, открывающимися по сигналу МЧС, а также о модульных и капитальных укрытиях, которые можно использовать в чрезвычайных ситуациях.