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Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту

Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту

12 июля 2024, 07:30
Фото: bel.ru
Интерактивную карту создали программисты. Это первый шаг для создания мобильного приложения, сообщает «Фонарь».
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МЧС

Группа белгородских программистов, возглавляемая Андреем Созыкиным, создала первую интерактивную карту, отображающую расположение укрытий в городе. Это было сделано как часть подготовительной работы по разработке мобильного приложения «Белгород. Укрытия», которое позволит жителям быстро находить ближайшие убежища в случае ракетной угрозы.

Из-за отсутствия фиксированных географических координат для модульных укрытий, в отличие от легкодоступных входов в жилые дома, в карте возможны погрешности в размещении точек, обозначающих место конструкций.

В настоящее время белгородские специалисты работают над созданием мобильного информационного комплекса, включающего приложение и Telegram-бот. Предполагаемый срок реализации проекта — конец осени. Комплекс предоставит данные о защищённых подъездах, оборудованных автоматическими контроллерами, открывающимися по сигналу МЧС, а также о модульных и капитальных укрытиях, которые можно использовать в чрезвычайных ситуациях.

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#Кристина Семенчук#МЧС#Мобильное приложение#Приложение#Белгород#Программисты#Интерактивная карта#Убежища#Модульные укрытия#Ракетная угроза
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