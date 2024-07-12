Модульные укрытия в Белгороде нанесли на интерактивную карту

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Группа белгородских программистов, возглавляемая Андреем Созыкиным, создала первую интерактивную карту, отображающую расположение укрытий в городе. Это было сделано как часть подготовительной работы по разработке мобильного приложения «Белгород. Укрытия», которое позволит жителям быстро находить ближайшие убежища в случае ракетной угрозы.
Из-за отсутствия фиксированных географических координат для модульных укрытий, в отличие от легкодоступных входов в жилые дома, в карте возможны погрешности в размещении точек, обозначающих место конструкций.
В настоящее время белгородские специалисты работают над созданием мобильного информационного комплекса, включающего приложение и Telegram-бот. Предполагаемый срок реализации проекта — конец осени. Комплекс предоставит данные о защищённых подъездах, оборудованных автоматическими контроллерами, открывающимися по сигналу МЧС, а также о модульных и капитальных укрытиях, которые можно использовать в чрезвычайных ситуациях.