Будут ли в Белгородской области отказываться от СМС-оповещений во время обстрелов?

Как ранее стало известно, в Курской области отключат СМС-оповещения о ракетной угрозе и атаках БПЛА. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, сославшись на решение регионального оперативного штаба. По его словам, из-за технических сложностей своевременная рассылка предупреждений невозможна и их массовая отправка только перегружает систему сотовой связи.