Будут ли в Белгородской области отказываться от СМС-оповещений во время обстрелов?

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Как ранее стало известно, в Курской области отключат СМС-оповещения о ракетной угрозе и атаках БПЛА. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, сославшись на решение регионального оперативного штаба. По его словам, из-за технических сложностей своевременная рассылка предупреждений невозможна и их массовая отправка только перегружает систему сотовой связи.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, примут ли подобные меры и в Белгородской области. Из ответа регионального правительства следует, что в связи со сложной оперативной обстановкой отказываться от СМС-оповещений о ракетной опасности в области не планируют.
Власти отметили, что от операторов сотовой связи ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» посредством сообщений оповещения получают более 1 млн 350 тысяч жителей Белгородской области.