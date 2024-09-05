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СМС-оповещения о ракетной угрозе получают более 1,3 млн белгородцев

Будут ли в Белгородской области отказываться от СМС-оповещений во время обстрелов?

5 сентября 2024, 05:26
Фото: 1MI

СМС-оповещения о ракетной угрозе получают более 1,3 млн белгородцев

В Курской области отключат СМС-оповещения о ракетной угрозе. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, примут ли подобные меры и в Белгородской области.

Как ранее стало известно, в Курской области отключат СМС-оповещения о ракетной угрозе и атаках БПЛА. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, сославшись на решение регионального оперативного штаба. По его словам, из-за технических сложностей своевременная рассылка предупреждений невозможна и их массовая отправка только перегружает систему сотовой связи.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, примут ли подобные меры и в Белгородской области. Из ответа регионального правительства следует, что в связи со сложной оперативной обстановкой отказываться от СМС-оповещений о ракетной опасности в области не планируют.

Власти отметили, что от операторов сотовой связи ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» посредством сообщений оповещения получают более 1 млн 350 тысяч жителей Белгородской области.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#БПЛА#Оперативная обстановка#Ракетная угроза
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