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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

На белгородских пляжах сделают укрытия из мешков с песком

Не для туалета: какие укрытия поставят на пляжах в Белгородской области?

4 марта 2024, 08:29
Фото: 1MI

На белгородских пляжах сделают укрытия из мешков с песком

О подготовке пляжей к купальному сезону доложил начальник управления региональной безопасностью области Евгений Воробьев. Он отметил, что сейчас идёт работа по формированию реестра по оборудованию укрытий на пляжах.
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МЧС

По словам чиновника, в прошлом году в Белгородской области были недостатки с точки зрения создания зон безопасности на пляжах. В текущем году ко всему прочему необходимо обеспечить безопасность людей в случае ракетной угрозы.

Воробьев добавил, что также необходимо обратить внимание на дополнительную подготовку спасателей в части оповещения населения о ракетной угрозе, так как не все пляжи находятся в радиусе работы системы оповещения.

У каждого спасателя должно быть приложение МЧС. При получении сигнала опасности спасатель должен через громкоговорящую связь доводить информацию до отдыхающих.
Евгений Воробьев

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в приграничных территориях и в Белгороде должны обеспечить безопасность и установить защитные сооружения. Но ставить модульные конструкции нет смысла.

Скорее всего, их превратят в общественные туалеты. Поэтому работы по созданию защитных сооружений нужно выполнить силами муниципальных образований, используя пешки с песком. Но нужна чёткая инструкция, какими должны быть укрытия по высоте, ширине, как они выкладываются и т. д.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#МЧС#Безопасность#Спасатели#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Пляжи#Ракетная угроза
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