Не для туалета: какие укрытия поставят на пляжах в Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам чиновника, в прошлом году в Белгородской области были недостатки с точки зрения создания зон безопасности на пляжах. В текущем году ко всему прочему необходимо обеспечить безопасность людей в случае ракетной угрозы.
Воробьев добавил, что также необходимо обратить внимание на дополнительную подготовку спасателей в части оповещения населения о ракетной угрозе, так как не все пляжи находятся в радиусе работы системы оповещения.
У каждого спасателя должно быть приложение МЧС. При получении сигнала опасности спасатель должен через громкоговорящую связь доводить информацию до отдыхающих.
Евгений Воробьев
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в приграничных территориях и в Белгороде должны обеспечить безопасность и установить защитные сооружения. Но ставить модульные конструкции нет смысла.
Скорее всего, их превратят в общественные туалеты. Поэтому работы по созданию защитных сооружений нужно выполнить силами муниципальных образований, используя пешки с песком. Но нужна чёткая инструкция, какими должны быть укрытия по высоте, ширине, как они выкладываются и т. д.
Вячеслав Гладков