Участник белгородской самообороны погиб во время сегодняшних атак ВСУ на область

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели участника территориальной самообороны в своём Telegram-канале. Глава региона выразил свои соболезнования.
«Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем всё, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах», — губернатор Гладков.
Гладков также сообщил, что всего в области получили ранения в результате сегодняшних атак ВСУ десять мирных жителей. Шестеро из них находятся в больницах: им оказывается всё необходимая медицинская помощь.
Отдельно глава региона отметил, что врага на территории области на данный момент нет.
На протяжении всего дня 12 марта вооруженные формирования Украины атаковали приграничные районы Белгородской области. Подробнее о событиях дня читайте в сюжете редакции Бел.Ру. Оперативные данные публикуем в Telegram-канале.