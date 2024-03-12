Дом белгородцев загорелся в результате прямого попадания снаряда ВСУ

МЧС с утра несколько раз предупреждало об обстреле Шебекино. Известно, что в результате атак на город ранены три человека — две женщины и мужчина. Сообщалось о разрушениях в более чем 20 частных домах, в восьми МКД, в зданиях больницы, детсада, техникума.