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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:34

Пожар в доме после прилёта в Шебекино

Дом белгородцев загорелся в результате прямого попадания снаряда ВСУ

12 марта 2024, 13:31
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Пожар в доме после прилёта в Шебекино

ВСУ повторно обстреляли Шебекино, есть разрушения

Пожарные уже приступили к тушению горящего дома. Разрушения также есть на трёх промпредприятиях. Повреждены автомобили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Пожар

ВСУ повторно обстреляли Шебекино. Загорелся частный дом в результате прямого попадания снаряда. Пожарные уже приступили к тушению огня.

Помимо этого, есть разрушения на трёх промпредприятиях. В административных корпусах выбило окна.

Повреждено несколько машин. Один из автомобилей пострадал на парковке в промышленной зоне. Ещё два посекло рядом с гаражным кооперативом.

Кроме того, повреждена линия электропередачи. Есть разрушения ж/д полотна, но пассажирские поезда на этом участке не курсируют, поэтому на движение это никак не повлияет.

МЧС с утра несколько раз предупреждало об обстреле Шебекино. Известно, что в результате атак на город ранены три человека — две женщины и мужчина. Сообщалось о разрушениях в более чем 20 частных домах, в восьми МКД, в зданиях больницы, детсада, техникума.

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