Дом белгородцев загорелся в результате прямого попадания снаряда ВСУ

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
ВСУ повторно обстреляли Шебекино. Загорелся частный дом в результате прямого попадания снаряда. Пожарные уже приступили к тушению огня.
Помимо этого, есть разрушения на трёх промпредприятиях. В административных корпусах выбило окна.
Повреждено несколько машин. Один из автомобилей пострадал на парковке в промышленной зоне. Ещё два посекло рядом с гаражным кооперативом.
Кроме того, повреждена линия электропередачи. Есть разрушения ж/д полотна, но пассажирские поезда на этом участке не курсируют, поэтому на движение это никак не повлияет.
МЧС с утра несколько раз предупреждало об обстреле Шебекино. Известно, что в результате атак на город ранены три человека — две женщины и мужчина. Сообщалось о разрушениях в более чем 20 частных домах, в восьми МКД, в зданиях больницы, детсада, техникума.