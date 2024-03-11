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Обстрел, архивное фото из Грайворонского горокруга

Два уже восстановленных дома повторно пострадали от обстрелов под Шебекино

11 марта 2024, 08:14
Фото: 1MI
Обстрел, архивное фото из Грайворонского горокруга
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов во время оперсовещания с правительством Белгородской области сообщил, что за неделю в муниципалитете от обстрелов пострадали 12 домовладений. Два из них попали под огонь повторно.

Как рассказал Владимир Жданов, за неделю Шебекинский горокруг «прирос» на 12 повреждённых домовладений. Два из них попали под обстрелы повторно, ещё один попавший под огонь ВСУ объект начал строиться недавно.

Также за прошедшую неделю в муниципалитете восстановили 17 домовладений — их представили к «приёмке» строители.

«До первого мая, как и планировали, всё завершим», — заверил Жданов.

Всего за два года специальной военной операции в Шебекинском горокруге из-за обстрелов ВСУ пострадали 5478 домовладений. На данный момент восстановительные работы провели по 5101 объекту. В работе находятся 377 зданий, расписок получено — 4306.

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#Строительство#Шебекино#Белгород#Восстановление#Повреждения#Владимир Жданов#ВСУ#Домовладения#Специальная военная операция#Обстрелы#Артем Черненко#Оперсовещание
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