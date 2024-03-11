Два уже восстановленных дома повторно пострадали от обстрелов под Шебекино

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как рассказал Владимир Жданов, за неделю Шебекинский горокруг «прирос» на 12 повреждённых домовладений. Два из них попали под обстрелы повторно, ещё один попавший под огонь ВСУ объект начал строиться недавно.
Также за прошедшую неделю в муниципалитете восстановили 17 домовладений — их представили к «приёмке» строители.
«До первого мая, как и планировали, всё завершим», — заверил Жданов.
Всего за два года специальной военной операции в Шебекинском горокруге из-за обстрелов ВСУ пострадали 5478 домовладений. На данный момент восстановительные работы провели по 5101 объекту. В работе находятся 377 зданий, расписок получено — 4306.