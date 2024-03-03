Ужасный рекорд: в Шебекинском горокруге есть дом, который обстреляли шесть раз

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Первый прилёт к дому белгородки Татьяны пришёлся на 27 мая прошлого года, когда повреждения получил автомобиль, фасад и крыша. А в начале лета, с 1 по 15 июня, когда велись сильные обстрелы округа, этот же дом получил сильные разрушения, в том числе были выбиты стёкла и повреждена крыша.
15 августа при атаке ВСУ была ранена сама Татьяна, и погиб строитель, который занимался восстановлением. На следующий день — снова прилёт, выбило уже новые окна.
30 октября было прямое попадание в этот дом: разрушена крыша и фасад. На тот момент осмотр уже не проводили из-за обстановки. Прошло несколько месяцев, и вчера жильё Татьяны шестой раз оказалось под огнём — повреждены окна, крыша и авто рабочего.
Как сообщает Telegram-канал «Просто Михаил», женщине сейчас приходится снимать квартиру.