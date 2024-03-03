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Дом в белгородском приграничном селе шесть раз за год попал под обстрел ВСУ

Ужасный рекорд: в Шебекинском горокруге есть дом, который обстреляли шесть раз

3 марта 2024, 07:57
Фото: соцсети

Дом в белгородском приграничном селе шесть раз за год попал под обстрел ВСУ

В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга есть дом, который за последний год обстреляли шесть раз, не обошлось без жертв и сильных разрушений.

Первый прилёт к дому белгородки Татьяны пришёлся на 27 мая прошлого года, когда повреждения получил автомобиль, фасад и крыша. А в начале лета, с 1 по 15 июня, когда велись сильные обстрелы округа, этот же дом получил сильные разрушения, в том числе были выбиты стёкла и повреждена крыша.

15 августа при атаке ВСУ была ранена сама Татьяна, и погиб строитель, который занимался восстановлением. На следующий день — снова прилёт, выбило уже новые окна.

30 октября было прямое попадание в этот дом: разрушена крыша и фасад. На тот момент осмотр уже не проводили из-за обстановки. Прошло несколько месяцев, и вчера жильё Татьяны шестой раз оказалось под огнём — повреждены окна, крыша и авто рабочего.

Как сообщает Telegram-канал «Просто Михаил», женщине сейчас приходится снимать квартиру.

Фото: соцсети
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