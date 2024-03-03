Ужасный рекорд: в Шебекинском горокруге есть дом, который обстреляли шесть раз

Первый прилёт к дому белгородки Татьяны пришёлся на 27 мая прошлого года, когда повреждения получил автомобиль, фасад и крыша. А в начале лета, с 1 по 15 июня, когда велись сильные обстрелы округа, этот же дом получил сильные разрушения, в том числе были выбиты стёкла и повреждена крыша.