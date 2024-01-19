Пострадавшим при обстрелах шебекинским предприятиям перечислят 580 млн рублей

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Шебекинском горокруге восемь предприятий, пострадавших от обстрелов, получат 580 млн рублей на восстановление. Сумма выделена из федерального и регионального бюджетов.
В прошлом году выплаты получили ещё пять предприятий — им на восстановление выделили 850 млн рублей.
Кроме этого, в Белгороде продолжают помогать хозяевам повреждённых автомобилей. С 29 декабря в областном центре при обстрелах разрушения получили более 700 автомобилей, в ближайшие дни компенсацию получат хозяева 355 машин. Остальным деньги выделят позже.
Отметим, что всего на поддержку предприятий в Шебекинском округе выделили 2 млрд рублей.