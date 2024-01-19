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Деньги

Пострадавшим при обстрелах шебекинским предприятиям перечислят 580 млн рублей

19 января 2024, 08:24
Фото: 1MI
Деньги

Восемь шебекинских предприятий получат финансовую помощь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о выделенной финансовой помощи пострадавшим при обстрелах предприятиям. В начале 2024 года восемь организаций получат 580 млн рублей на восстановление. В прошлом году подобную помощь получили ещё пять предприятий.

В Шебекинском горокруге восемь предприятий, пострадавших от обстрелов, получат 580 млн рублей на восстановление. Сумма выделена из федерального и регионального бюджетов.

В прошлом году выплаты получили ещё пять предприятий — им на восстановление выделили 850 млн рублей.

Кроме этого, в Белгороде продолжают помогать хозяевам повреждённых автомобилей. С 29 декабря в областном центре при обстрелах разрушения получили более 700 автомобилей, в ближайшие дни компенсацию получат хозяева 355 машин. Остальным деньги выделят позже.

Отметим, что всего на поддержку предприятий в Шебекинском округе выделили 2 млрд рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Предприятия#Новости Белгорода#Повреждение#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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