Пострадавшим при обстрелах шебекинским предприятиям перечислят 580 млн рублей

Восемь шебекинских предприятий получат финансовую помощь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о выделенной финансовой помощи пострадавшим при обстрелах предприятиям. В начале 2024 года восемь организаций получат 580 млн рублей на восстановление. В прошлом году подобную помощь получили ещё пять предприятий.