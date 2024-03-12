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Больше 200 боевиков ВСУ погибли на границе с Белгородской и Курской областями

Убитые боевики, подбитые танки: последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

12 марта 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney

Больше 200 боевиков ВСУ погибли на границе с Белгородской и Курской областями

В Минобороны РФ уточнили потери противника при попытках прорыва через границу.

Новые данные от Минобороны о потерях ВСУ при попытках прорыва в Белгородскую и Курскую области.

— В районе харьковской Одноробовки уничтожены до 60 боевиков и четыре пикапа.

— У Нехотеевки артиллерией и «Ланцетами» уничтожили до 45 бойцов, два танка и два бронетранспортёра.

— У Сподарюшено уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе. Ещё одна разграждающая машина подорвалась на мине.

— Отбиты попытки прорыва в Тёткино Курской области.

Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.


#Евгений Грицков
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