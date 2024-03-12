Убитые боевики, подбитые танки: последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Новые данные от Минобороны о потерях ВСУ при попытках прорыва в Белгородскую и Курскую области.



— В районе харьковской Одноробовки уничтожены до 60 боевиков и четыре пикапа.



— У Нехотеевки артиллерией и «Ланцетами» уничтожили до 45 бойцов, два танка и два бронетранспортёра.



— У Сподарюшено уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе. Ещё одна разграждающая машина подорвалась на мине.



— Отбиты попытки прорыва в Тёткино Курской области.



Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.





