«Снаряд попал в подвал дома»: белгородское село дважды за день атаковали ВСУ

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
12 марта под огнём ВСУ дважды оказалось село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал, однако есть разрушения.
Так, в результате первого обстрела повреждения получили четыре частных дома: в них выбило окна, посекло фасады и заборы. В трёх квартирах многоквартирного дома выбило окна, осколками посекло один легковой автомобиль, а в одном из социальных объектах повреждён забор.
В ходе повторного обстрела один из миномётных снарядов попал в подвал частного дома, также разрушен сарай. В других двух частных домах выбило окна, посекло фасад и задело линию электропередачи.
Аварийные и оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий только после согласования действий с Минобороны РФ.
Напомним, что сегодня, 12 марта, в Белгородской области было неспокойно с самой полуночи. Около трёх часов ночи над регионом сбили беспилотники, а в семь часов утра по всей области объявили сигнал ракетной опасности. Разрушения после атак ВСУ зафиксировали в нескольких муниципалитетов, пострадали десять человек.