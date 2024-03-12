Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Последствия обстрелов Новопетровки

«Снаряд попал в подвал дома»: белгородское село дважды за день атаковали ВСУ

12 марта 2024, 14:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрелов Новопетровки

За сутки ВСУ дважды атаковали село в Белгородской области

Под огнём оказалось село в Валуйском городском округе. В результате двух прилётов никто из мирных жителей не пострадал, но разрушения зафиксировали в нескольких домах, соцобъекте, авто и ЛЭП. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

12 марта под огнём ВСУ дважды оказалось село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал, однако есть разрушения.

Так, в результате первого обстрела повреждения получили четыре частных дома: в них выбило окна, посекло фасады и заборы. В трёх квартирах многоквартирного дома выбило окна, осколками посекло один легковой автомобиль, а в одном из социальных объектах повреждён забор.

В ходе повторного обстрела один из миномётных снарядов попал в подвал частного дома, также разрушен сарай. В других двух частных домах выбило окна, посекло фасад и задело линию электропередачи.

Аварийные и оперативные службы смогут приступить к ликвидации последствий только после согласования действий с Минобороны РФ.

Напомним, что сегодня, 12 марта, в Белгородской области было неспокойно с самой полуночи. Около трёх часов ночи над регионом сбили беспилотники, а в семь часов утра по всей области объявили сигнал ракетной опасности. Разрушения после атак ВСУ зафиксировали в нескольких муниципалитетов, пострадали десять человек.

Последствия обстрелов НовопетровкиПоследствия обстрелов Новопетровки
Последствия обстрелов НовопетровкиПоследствия обстрелов Новопетровки
Последствия обстрелов НовопетровкиПоследствия обстрелов Новопетровки
Последствия обстрелов НовопетровкиПоследствия обстрелов Новопетровки
Последствия обстрелов НовопетровкиПоследствия обстрелов Новопетровки
Последствия обстрелов Новопетровки
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака беспилотником здания мэрии Белгорода: что произошло и что сейчас известно?При атаке ВСУ на Белгородскую область ранен третий человек. Что ещё известно?Массированная атака на Белгородскую область. Что известно к этому часу?
#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Новопетровка#Атака на Белгородскую область 12 марта
Подпишитесь
Рекордно продолжительную ракетную опасность в Белгороде отменили под звук взрыва
Сегодня, 15:05
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом
Сегодня, 14:38
Американские М113 и Bradley уничтожили при атаке ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 14:51
Как себя чувствуют женщины, пострадавшие при атаке беспилотника на мэрию Белгорода?
Сегодня, 14:26
Видео с бегущим от стрельбы человеком сняли вовсе не в белгородском приграничье
Сегодня, 13:44