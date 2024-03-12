«Снаряд попал в подвал дома»: белгородское село дважды за день атаковали ВСУ

Напомним, что сегодня, 12 марта, в Белгородской области было неспокойно с самой полуночи. Около трёх часов ночи над регионом сбили беспилотники, а в семь часов утра по всей области объявили сигнал ракетной опасности. Разрушения после атак ВСУ зафиксировали в нескольких муниципалитетов, пострадали десять человек.