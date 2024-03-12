Горящие танки, парящие беспилотники: видео боя у границы Белгородской области

Российские военные и пограничные службы атаку отразили. Как позже рассказали в Министерстве обороны РФ, на этом участке уничтожили три танка и бронетранспортёр противника. Всего же, по данным военного ведомства, уничтожено во время атак на границе до 60 боевиков, пять танков и бронетранспортёр.