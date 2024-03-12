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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Военкор показал видео боя у белгородской Нехотеевки

Горящие танки, парящие беспилотники: видео боя у границы Белгородской области

12 марта 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney

Военкор показал видео боя у белгородской Нехотеевки

Военный корреспондент в Telegram-канале «Старше Эдды» показал расширенную версию видео боя, произошедшего на границе России и Украины.

Ранним утром 12 марта украинские формирования атаковали белгородское приграничье на нескольких участков. Одним из мест для попытки прорыва выбрали МАПП «Нехотеевка» на границе в Белгородском районе.

Российские военные и пограничные службы атаку отразили. Как позже рассказали в Министерстве обороны РФ, на этом участке уничтожили три танка и бронетранспортёр противника. Всего же, по данным военного ведомства, уничтожено во время атак на границе до 60 боевиков, пять танков и бронетранспортёр.

Подробнее о событиях дня можно узнать из специального сюжета Бел.Ру. Оперативную информацию публикуем в нашем Telegram-канале.

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#Видео#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака на Белгородскую область 12 марта
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