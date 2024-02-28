Погиб, защищая товарищей: в белгородской школе почтили память ещё двух участников СВО

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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В Белгородском районе открыли ещё две «Парты Героя». Их установили в школе посёлка Комсомольский. В образовательном учреждении почтили память участников специальной военной операции Кирилла Шишковского и Дмитрия Шелкова.
Первый погибший мужчина, Кирилл Шишковский, был выпускником Комсомольской школы. Сразу после учёбы в колледже он решил стать военным: принимал участие в военной операции в Сирии и миротворческой миссии в Казахстане.
Дмитрий Шелков ушёл на СВО добровольцем. Под танковый обстрел белгородец попал, когда находился на боевом посту. Он закрыл собой товарищей от осколков и спас их ценой своей жизни.
Белгородцев посмертно наградили орденами Мужества.
Напомним, что в этом месяце также установили мемориальные доски в память о погибших участниках СВО. В Белгородской области почтили память Петра Петруленко, Даниила Мелешкова и Максима Волгина.