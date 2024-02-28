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В Белгородском районе установили «Парты Героев» двум участникам СВО

Погиб, защищая товарищей: в белгородской школе почтили память ещё двух участников СВО

28 февраля 2024, 08:01
Фото: 1MI

В Белгородском районе установили «Парты Героев» двум участникам СВО

Парты появились в комсомольской школе. В церемонии открытия приняли участие учащиеся и педагоги, сообщили в пресс-службе Белгородского района.

В Белгородском районе открыли ещё две «Парты Героя». Их установили в школе посёлка Комсомольский. В образовательном учреждении почтили память участников специальной военной операции Кирилла Шишковского и Дмитрия Шелкова.

Первый погибший мужчина, Кирилл Шишковский, был выпускником Комсомольской школы. Сразу после учёбы в колледже он решил стать военным: принимал участие в военной операции в Сирии и миротворческой миссии в Казахстане.

Дмитрий Шелков ушёл на СВО добровольцем. Под танковый обстрел белгородец попал, когда находился на боевом посту. Он закрыл собой товарищей от осколков и спас их ценой своей жизни.

Белгородцев посмертно наградили орденами Мужества.

Напомним, что в этом месяце также установили мемориальные доски в память о погибших участниках СВО. В Белгородской области почтили память Петра Петруленко, Даниила Мелешкова и Максима Волгина.

Кирилл ШишковскийКирилл Шишковский
Шелков ДмитрийШелков Дмитрий
Кирилл Шишковский
Фото: Telegram-канал «Белгородский район»
В Белгороде почтили память участника чеченской кампании и бойца СВО
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