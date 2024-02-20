В Белгороде почтили память погибшего молодого казака

В школе № 36 Белгорода прошла линейка памяти. Она была посвящена открытию мемориальной доски выпускнику школы — Максиму Волгину. Как отметил Вадим Радченко, после окончания школы Волгин служил в ВДВ, был казаком Белгородского городского казачьего общества. Белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.