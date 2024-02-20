В Белгороде почтили память погибшего молодого казака

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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В школе № 36 Белгорода прошла линейка памяти. Она была посвящена открытию мемориальной доски выпускнику школы — Максиму Волгину. Как отметил Вадим Радченко, после окончания школы Волгин служил в ВДВ, был казаком Белгородского городского казачьего общества. Белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.
Молодой, но такой сильный духом, ответственный, мужественный и отважный, до последнего вдоха верный своему народу и Отечеству стал героем, обретя бессмертие в нашей памяти.
Вадим Радченко
Напомним, что в областном центре увековечили память ещё одного бойца СВО — Даниила Мелешкова. Памятную доску установили на фасаде гимназии № 2.