Память молодого погибшего белгородца увековечили рядом с гимназией

В Белгороде появилась мемориальная доска в честь бойца СВО

На фасаде одной из гимназий установили мемориальную доску в честь погибшего бойца. Белгородец отправился в зону СВО в ходе частичной мобилизации. Его посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в мэрии.