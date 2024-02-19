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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Мемориальная доска на фасаде гимназии

Память молодого погибшего белгородца увековечили рядом с гимназией

19 февраля 2024, 13:53
Фото: мэрия Белгорода
Мемориальная доска на фасаде гимназии

В Белгороде появилась мемориальная доска в честь бойца СВО

На фасаде одной из гимназий установили мемориальную доску в честь погибшего бойца. Белгородец отправился в зону СВО в ходе частичной мобилизации. Его посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в мэрии.

В Белгороде увековечили память ещё одного бойца СВО. Мемориальная доска в честь Даниила Мелешкова появилась на фасаде гимназии № 2. Именно там белгородец провёл школьные годы.

Молодого человека призвали на военную службу в рамках мобилизации. Погиб Даниил Мелешков при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Его посмертно наградили орденом Мужества.

В феврале стало известно, что планируется увековечить память Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, а также участников СВО Вадима Смолякова и Игоря Развозжаева. Такое предложение планируется рассмотреть на ближайшем заседании горсовета.

В Белгороде появился ещё один стихийный мемориал в память о погибших 15 февраля
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгород#Участник СВО#Александра Склярова
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