Память молодого погибшего белгородца увековечили рядом с гимназией

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Белгороде увековечили память ещё одного бойца СВО. Мемориальная доска в честь Даниила Мелешкова появилась на фасаде гимназии № 2. Именно там белгородец провёл школьные годы.
Молодого человека призвали на военную службу в рамках мобилизации. Погиб Даниил Мелешков при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Его посмертно наградили орденом Мужества.
В феврале стало известно, что планируется увековечить память Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, а также участников СВО Вадима Смолякова и Игоря Развозжаева. Такое предложение планируется рассмотреть на ближайшем заседании горсовета.