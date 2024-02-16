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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Белгороде почтили память студента из Сирии

Студенты-иностранцы приехали почтить память погибшего в Белгороде сирийца

16 февраля 2024, 18:28
Фото: РИА «Новости»
В Белгороде почтили память студента из Сирии

В Белгороде почтили память погибшего студента из Сирии

Студенты-иностранцы, проходящие обучение в белгородских вузах, приехали к пострадавшему при обстреле ТЦ возложить цветы. Они почтили память студента из Сирии, погибшего в результате атаки ВСУ, сообщает РИА «Новости».

В Белгороде студенты-иностранцы из местных вузов приехали к торговому центру, который пострадал в результате обстрела ВСУ 15 февраля. Они возложили цветы.

Из-за удара противника накануне погиб Мохамад Шенани — 20-летний студент из Сирии. Товарищи хотели почтить его память. Молодой человек учился на первом курсе и был единственным ребёнком в семье.

Как сообщалось, Шенани учился в Белгородском университете искусств и культуры и занимался социально-культурной и библиотечной работой на своём факультете. В момент обстрела парень находился в торговом центре на Плеханова.

Ещё один погибший вчера студент Дмитрий Проценко учился на заочном отделении в институте общественных наук и массовых коммуникаций в НИУ «БелГУ».

В Белгороде почтили память студента из Сирии
Видео: РИА «Новости»
В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии
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