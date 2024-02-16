Студенты-иностранцы приехали почтить память погибшего в Белгороде сирийца

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В Белгороде студенты-иностранцы из местных вузов приехали к торговому центру, который пострадал в результате обстрела ВСУ 15 февраля. Они возложили цветы.
Из-за удара противника накануне погиб Мохамад Шенани — 20-летний студент из Сирии. Товарищи хотели почтить его память. Молодой человек учился на первом курсе и был единственным ребёнком в семье.
Как сообщалось, Шенани учился в Белгородском университете искусств и культуры и занимался социально-культурной и библиотечной работой на своём факультете. В момент обстрела парень находился в торговом центре на Плеханова.
Ещё один погибший вчера студент Дмитрий Проценко учился на заочном отделении в институте общественных наук и массовых коммуникаций в НИУ «БелГУ».