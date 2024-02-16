Белгородцы рассказали о трагедии на школьном стадионе, где погиб годовалый ребёнок

Очевидцы рассказали подробности трагедии на стадионе в Белгороде после атаки ВСУ

Местные жители рассказали о моменте обстрела и о том, как помогали раненым. На школьном стадионе погиб годовалый ребёнок, ещё несколько человек получили ранения. Подробности — в сюжетах ГТРК «Белгород» и RT.

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