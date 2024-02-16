Белгородцы рассказали о трагедии на школьном стадионе, где погиб годовалый ребёнок

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
15 февраля Белгород оказался под атакой ВСУ. Над городом и Белгородским районом сбили 14 украинских реактивных снарядов. Один из прилётов пришёлся на школьный стадион, где гуляла бабушка с четырёхмесячной внучкой.
Мы в окно посмотрели, увидели, что люди лежат на стадионе. Сначала первая мысль — из-за обстрела, а потом увидели, что не поднимаются, значит — ранения, а возможно и погибшие. Выбежали помогать.
Михаил, житель Белгорода
На помощь также выбежал живущий неподалёку инструктор по тактической медицине Евгений. Молодые люди оказывали помощь женщине с осколочным ранением.
Услышал [взрывы], сразу взял бронежилет, рюкзак со всей медициной, сюда выбежал. Скорая уже подъехала. Помогали чем могли — переместили в скорую пострадавших.
Евгений
Парень рассказывает, что осколками задело двух детей и двух женщин. У пенсионерки было ранение головы, не совместимое с жизнью.
На стадионе также в этот момент гуляла восьмилетняя девочка с бабушкой. Мать девочки рассказала, что ребёнка ранило в живот, а свекровь — в бедро и шею.
Помогала раненым прохожая. Она взяла раненого ребёнка и вызвала скорую. Известно, что девочка находится в тяжёлом состоянии. Её отправляют в Москву на лечение. Подробности случившегося женщина рассказала RT.