«Парту Героя» в честь нескольких военнослужащих открыли в белгородской школе

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Парту Героя» открыли в Засосенской школе Красногвардейского района. На ней запечатлели память военнослужащих Николая Литвинова, Николая Давиденко, Ивана Голованёва, Никиты Свечникова, Игоря Натоптаного.
За ученическим столом будут сидеть отличники и ребята, которые занимаются общественной деятельностью, отметила глава района Анна Куташова. Это уже вторая «Парта Героя», которую открыли в муниципалитете.
Ранее сообщалось, что портреты погибших в спецоперации белгородцев пронесли на акции «Бессмертный полк», проходившей в Бирюче в мае. Тогда заметили портреты военных Александра Черноусова, Николая Монина и Никиты Свечникова.