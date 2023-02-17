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«Парту Героя» в честь нескольких военнослужащих открыли в белгородской школе

17 февраля 2023, 09:46
Фото: Анна Куташова ВК
«Парту Героя» открыли в Засосенской школе Красногвардейского района. На ней запечатлели память Николая Литвинова, Николая Давиденко, Ивана Голованёва, Никиты Свечникова, Игоря Натоптаного, сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.

«Парту Героя» открыли в Засосенской школе Красногвардейского района. На ней запечатлели память военнослужащих Николая Литвинова, Николая Давиденко, Ивана Голованёва, Никиты Свечникова, Игоря Натоптаного.

За ученическим столом будут сидеть отличники и ребята, которые занимаются общественной деятельностью, отметила глава района Анна Куташова. Это уже вторая «Парта Героя», которую открыли в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что портреты погибших в спецоперации белгородцев пронесли на акции «Бессмертный полк», проходившей в Бирюче в мае. Тогда заметили портреты военных Александра Черноусова, Николая Монина и Никиты Свечникова.

Фото: Анна Куташова ВК
Портреты погибших в спецоперации белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красногвардейский район#Анна Куташова#Общество#Спецоперация#Школа#Погибшие#Военнослужащие#Парта памяти#Засосна
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