Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России

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Начальнику ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, полковнику Георгию Шуваеву посмертно присвоили звание Героя России. Медаль «Золотая Звезда» передали его вдове и дочери. Церемония состоялась в Московской гордуме 18 января.
Георгий Шуваев родился 6 мая 1969 года в Старом Осколе. Его отец тоже был военнослужащим, мать — медсестрой. Окончил с серебряной медалью среднюю школу № 5 в Старом Осколе.
В 1986 году поступил в одно из высших военных артиллерийских училищ. По окончании учебного заведения в 1991 году его распределили в Туркестанский военный округ. Однако военнослужащий отказался принимать присягу другого государства и попросил о переводе в армию РФ.
Службу Георгий Шуваев начинал с командира взвода и дошёл до звания полковника. Как пишет издание, староосколец участвовал в параде Победы на Красной площади, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе и в Сирии.
В СВО староосколец участвовал с самого её начала — в составе 1-й гвардейской танковой армии. В конце сентября в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области Георгий Шуваев настоял на том, чтобы вывести личный состав и технику из опасного района. Подразделения в итоге вывели, но штаб — не успели.
Погиб Георгий Шуваев 1 октября при выполнении служебных обязанностей. Похоронили его 31 октября на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье.
Указом президента от 14 декабря старооскольцу посмертно присвоили звание Героя России.
«В сентябре у брата была возможность уехать в отпуск, но оно остался со своими товарищами, понимая всю сложность обстановки. Да, для нас это горе, невосполнимая утрата, номы гордимся, что он выполнил свой долг до конца. До последнего дня, до последнего вздоха. После Жоры остались дочь и внучка, которую, к счастью, он успел увидеть после рождения в ноябре 2021 года. И наша память», — рассказала старооскольскому изданию сестра погибшего военнослужащего Людмила Оловцева.
Звание Героя России посмертно ранее присвоили и другому уроженцу региона — майору Александру Ананичеву. Военнослужащему из Новооскольского горокруга был 31 год, у него остались две малолетние дочери.