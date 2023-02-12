Погибшему в СВО белгородцу посмертно присвоили звание Героя России

«В сентябре у брата была возможность уехать в отпуск, но оно остался со своими товарищами, понимая всю сложность обстановки. Да, для нас это горе, невосполнимая утрата, номы гордимся, что он выполнил свой долг до конца. До последнего дня, до последнего вздоха. После Жоры остались дочь и внучка, которую, к счастью, он успел увидеть после рождения в ноябре 2021 года. И наша память», — рассказала старооскольскому изданию сестра погибшего военнослужащего Людмила Оловцева.